Можно ли отключить Интернет в Украине: эксперты раскрыли детали

Отсутствие монополии и разветвленность сетей позволили украинцам создать одну из самых надежных систем, тотальная блокировка которой маловероятна.

Спустя три недели с начала вторжения России, Интернет в Украине продолжает работать. Эксперты исследовательской организации RIPE Labs проанализировали устойчивость украинской Сети.

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В интернет-сетях Украины нет явных слабых мест или сетей, отключение которых нанесло бы значительный ущерб. Большую роль играет инфраструктура страны, работающая таким образом, что проблемы с подключением могут возникнуть только в результате масштабных перебоев электроснабжения.

Отсутствие монополии на украинском рынке

Аналитики обратили внимание на низкую рыночную концентрацию на рынке конечных пользователей. Они рассчитали индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI) — показатель для оценки степени монополизации отрасли, составив шкалу от 0 (не концентрированная) до 1 (монопольная). Исследователи использовали данные Азиатско-Тихоокеанского центра сетевой информации (Asia-Pacific Network Information Centre) о том, какие сети какое количество пользователе обслуживают в конкретном государстве, учитывались только провайдеров с более чем 1% пользователей от количества населения страны.

В 10-ке стран с самым конкурентным рынком Интернета Украина оказалась на 4 месте с индексом 0,052. Приводим полный рейтинг концентрации рынка, согласно HHI:

Бразилия — 0.018 Россия — 0.047 США — 0.05 Украина — 0.052 Ливан — 0.067 Сингапур — 0.069 Албания — 0.072 Гваделупа — 0.081 ЮАР — 0.083 Япония — 0.087

"Почему это важно? На рынке нет доминирующих игроков, поэтому выход из строя отдельной сети оказывает относительно небольшое влияние на всю сеть", — отметили эксперты.

Большинство провайдеров являются украинскими компаниями, притом более половины сетей обслуживают менее 1% населения. Властям России будет непросто заставить их оборвать соединение, не захватив всю Украину. Подобное произошло в Египте во время "арабской весны", когда египетское правительство приказала провайдерам отключить Интернет, и они подчинились.

Разветвленность точек обмена интернет-трафиком

Эксперты заметили большое количество разнообразных связей между сетями провайдеров в Украине, о которых у них есть данные: они соединяются либо напрямую, либо через несколько точек обмена интернет-трафиком (IXP). Они подчеркнули, что видят лишь активные маршруты, но не знают о резервных, которые могут подключить в случае необходимости. При этом нет ни одной доминирующей точки обмена трафиком.

[ + – ] Связи между сетями украинских провайдеров

"Если мы измерим путь между всеми сетями, в которых у нас есть зонды RIPE Atlas, мы увидим 13 IXP на этих путях. Это указывает на большое количество активных IXP, что делает всю эту систему отказоустойчивой", — пишут авторы исследования.

[ + – ] Точки обмена трафиком по данным PeeringDB

Зависимость от транзитных сетей

Транзитные сети соединяют две основные сети и переносят трафик между ними. В этом случае наблюдаются похожие закономерности децентрализации и разнообразия. Для проверки влияния сетей на страны RIPE Labs изучает показатели доминирования автоматизированных систем (AS Hegemony). Так можно узнать, насколько большое влияние конкретный провайдер имеет на определенное количество пользователей. В Украине большинство автоматизированных сетей покрывает транзитная сеть HURRICANE из США — 31,5%.

"Если есть сети, от которых зависят украинские провайдеры, то это, по-видимому, крупные международные игроки, многие из которых являются так называемыми сетями первого уровня, и обратите внимание, что российскими транзитными сетями в Украине не пользуются", — подчеркнули в RIPE Labs.

[ + – ] Зависимость пользователей от провайдеров

Мобильный Интернет

Исследователи отметили, что все вышесказанное касается проводного Интернете, однако ситуацию с мобильными сетями оценить сложнее. Больше всего публичных данных собрал сервис Cloudflare Radar, который показывает, что с начала вторжения РФ украинцы начали использовать преимущественно мобильный трафик, а показатели проводного неуклонно падают.

[ + – ] Сравнение показателей мобильного и проводного Интернета в Украине

Аналогичная тенденция наблюдается и по другим показателям пользовательской активности, например, в Отчете о прозрачности Google, Gatech IODA. По мнению аналитиков, миллионы людей попросту отключают домашние или офисные маршрутизаторы, когда эвакуируются или уезжают за границу.

Физические интернет-сети в Украине

Интернет в Украине зависит от инфраструктуры, состоящую из кабелей (в основном оптоволоконных), маршрутизаторов и электроснабжения. Потеря энергии или повреждение волокон приводит к разрыву соединения.

Как выяснили эксперты, в Украине связь со Всемирной паутиной поддерживают различные оптические сети, принадлежащие разным организациям. Физическая инфраструктура повреждается в отдельных регионах страны, однако инженерам на местах удается проводить сложные ремонтные работы даже в условиях боевых действий.

Например, в сети "Укртелекома" (обслуживает около 5% населения Украины) утром 8 марта случился сбой, однако усилиями техников работу удалось наладить уже через 3 часа. По информации RIPE Labs, сотрудники разных провайдеров объединяются для ремонта оптоволоконных кабелей, чтобы обеспечить соотечественникам интернет-соединение.

[ + – ] Украинский инженер чинит оптоволоконный кабель в Киевской области

Не меньшую роль в работе Интернета играет электростнабжение. Когда в Мариуполе отключили электричество, подключение к Сети пропало. В качестве примера RIPE Labs приводит местного провайдера CDS, обслуживающего 0,3% всех пользователей в Украине, который отключился в ночь на 28 февраля.

"Несмотря на устойчивость украинского Интернета, мы видим ущерб, нанесенный в результате военных действий", — подчеркнули эксперты. — "Наши мысли с украинским народом, и мы продолжаем надеяться на скорое мирное разрешение этого конфликта".

Ранее стало известно, где и почему в Украине не работают Интернет и мобильная связь. Инфраструктура сильно пострадала в Киевской, Луганской, Черниговской и Донецкой областях, но инженеры уже пытаются восстановить сети.