Чи можна відключити інтернет в Україні: експерти розкрили деталі

Відсутність монополії та розгалуженість мереж дозволили українцям створити одну з найнадійніших систем, тотальне блокування якої є малоймовірним.

Через три тижні з початку вторгнення Росії інтернет в Україні продовжує працювати. Експерти дослідницької організації RIPE Labs проаналізували стійкість української мережі.

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В інтернет-мережах України немає явних слабких місць або мереж, відключення яких завдало б значної шкоди. Велику роль відіграє інфраструктура країни, що працює таким чином, що проблеми з підключенням можуть виникнути лише внаслідок масштабних перебоїв електропостачання.

Відсутність монополії на українському ринку

Аналітики звернули увагу на низьку ринкову концентрацію на ринку кінцевих користувачів. Вони розрахували індекс Херфіндаля-Хіршмана (HHI) — показник оцінки ступеня монополізації галузі, склавши шкалу від 0 (не концентрована) до 1 (монопольна). Дослідники використовували дані Азійсько-Тихоокеанського центру мережевої інформації (Asia-Pacific Network Information Centre) про те, які мережі яку кількість користувачів обслуговують у конкретній державі, враховувалися лише провайдери з більш ніж 1% користувачів від кількості населення країни.

У десятці країн із найконкурентнішим ринком інтернету Україна опинилася на 4 місці з індексом 0,052. Наводимо повний рейтинг концентрації ринку, згідно з HHI:

Бразилія — 0.018 Росія — 0.047 США — 0.05 Україна — 0.052 Ліван — 0.067 Сінгапур — 0.069 Албанія — 0.072 Гваделупа — 0.081 ПАР — 0.083 Японія — 0.087

"Чому це важливо? На ринку немає домінуючих гравців, тому вихід із ладу окремої мережі має відносно невеликий уплив на всю мережу", — зазначили експерти.

Більшість провайдерів є українськими компаніями, причому більше половини мереж обслуговують менше 1% населення. Владі Росії непросто змусити їх обірвати з'єднання, не захопивши всю Україну. Подібне сталося в Єгипті під час "арабської весни", коли єгипетський уряд наказав провайдерам відключити інтернет, і вони підкорилися.

Розгалуженість точок обміну інтернет-трафіком

Експерти помітили велику кількість різноманітних зв'язків між мережами провайдерів в Україні, про які вони мають дані: вони з'єднуються або безпосередньо, або через кілька точок обміну інтернет-трафіком (IXP). Вони наголосили, що бачать лише активні маршрути, але не знають про резервні, які можуть підключити в разі потреби. При цьому немає жодної домінуючої точки обміну трафіком.

[ + – ] Зв'язки між мережами українських провайдерів

"Якщо ми виміряємо шлях між усіма мережами, у яких у нас є зонди RIPE Atlas, ми побачимо 13 IXP на цих шляхах. Це вказує на велику кількість активних IXP, що робить усю цю систему стійкою до відмови", — пишуть автори дослідження.

[ + – ] Точки обміну трафіком за даними PeeringDB

Залежність від транзитних мереж

Транзитні мережі з'єднують дві основні мережі та переносять трафік між ними. У цьому випадку спостерігаються схожі закономірності децентралізації та різноманітності. Для перевірки впливу мереж країни RIPE Labs вивчає показники домінування автоматизованих систем (AS Hegemony). Так можна дізнатися, наскільки великий уплив конкретний провайдер має певну кількість користувачів. В Україні більшість автоматизованих мереж покриває транзитна мережа HURRICANE зі США – 31,5%.

"Якщо є мережі, від яких залежать українські провайдери, то це, мабуть, великі міжнародні гравці, багато з яких є так званими мережами першого рівня, і зверніть увагу, що російськими транзитними мережами в Україні не користуються", — наголосили в RIPE. Labs.

[ + – ] Залежність користувачів від провайдерів

Мобільний інтернет

Дослідники зазначили, що все вищесказане стосується провідного інтернету, проте ситуацію з мобільними мережами оцінити складніше. Найбільше публічних даних зібрав сервіс Cloudflare Radar, який показує, що з початку вторгнення РФ українці почали використовувати переважно мобільний трафік, а показники провідного неухильно падають.

[ + – ] Порівняння показників мобільного та дротового інтернету в Україні

Аналогічна тенденція спостерігається й щодо інших показників активності, наприклад, у Звіті про прозорість Google, Gatech IODA. На думку аналітиків, мільйони людей просто відключають домашні або офісні маршрутизатори, коли евакуюються або їдуть за кордон.

Фізичні інтернет-мережі в Україні

Інтернет в Україні залежить від інфраструктури, що складається з кабелів (переважно оптоволоконних), маршрутизаторів і електропостачання. Втрата енергії або пошкодження волокон призводить до розриву з'єднання.

Як з'ясували експерти, в Україні зв'язок зі всесвітнім павутинням підтримують різні оптичні мережі, що належать різним організаціям. Фізична інфраструктура ушкоджується в окремих регіонах країни, проте інженерам на місцях вдається проводити складні ремонтні роботи навіть за умов бойових дій.

Наприклад, у мережі Укртелекому (обслуговує близько 5% населення України) вранці 8 березня стався збій, проте зусиллями техніків роботу вдалося налагодити вже за 3 години. За інформацією RIPE Labs, співробітники різних провайдерів поєднуються для ремонту оптоволоконних кабелів, щоб забезпечити співвітчизникам інтернет-з'єднання.

[ + – ] Український інженер ремонтує оптоволоконний кабель у Київській області.

Не меншу роль у роботі інтернету грає електропостачання. Коли в Маріуполі відключили електрику, підключення до мережі зникло. Як приклад RIPE Labs наводить місцевого провайдера CDS, який обслуговує 0,3% усіх користувачів в Україні, який відключився в ніч на 28 лютого.

"Незважаючи на стійкість українського інтернету, ми бачимо збитки, завдані внаслідок воєнних дій, — наголосили експерти. — Наші думки з українським народом, і ми продовжуємо сподіватися на швидке мирне вирішення цього конфлікту".

Раніше стало відомо, де та чому в Україні не працюють інтернет і мобільний зв'язок. Інфраструктура дуже постраждала в Київській, Луганській, Чернігівській і Донецькій областях, але інженери вже намагаються відновити мережі.