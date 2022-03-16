Стало відомо, де і чому в Україні не працюють Інтернет і мобільний зв'язок

Найбільше інфраструктура постраждала на Київщині. На Луганщині, Чернігівщині та Донбасі активно ведуться відновлювальні роботи.

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України робить все можливе, щоб поновити роботу інфраструктури мобільних операторів. Про те, як ведуться відновлювальні роботи, і в яких областях України поки що зв'язку немає, служба розповіла у своєму офіційному телеграм-каналі.

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Згідно з повідомленням Держспецзв'язку, противник продовжує використовувати засоби радіоелектронної боротьби для того, щоб "глушити" зв'язок, яким користуються цивільні особи. Служба інформувала, що спільно з відомствами безпеки й оборони України вживає заходів, щоб не допустити ситуації, коли громадяни країни залишаться без зв'язку. Тому наразі активно відновлюється робота базових станцій і вузлів зв'язку мобільних операторів у тих районах, де велися найзапекліші бої.

Протягом доби у Чернігові й області вдалося на 10% покращити покриття як інтернетом, так і мобільним зв'язком.

Відновлюється інфраструктура на Луганщині (проте відомство не вказує, у яких конкретно районах).

На Донбасі вдалося налаштувати маршрутизацію номера швидкої медичної допомоги (103) через основний і резервний канали. Наразі місцеві жителі зможуть викликати швидку допомогу.

Держспецзв'язку інформувало про місця, де інфраструктура постраждала найсильніше:

Ворзель,

Гостомель,

Ірпінь,

Буча.

"Держспецзв'язку налагоджує взаємодію операторів електронних комунікацій з обласними військовими адміністраціями: вживаються заходи щодо гарантування безпеки українців", — сказано в офіційному повідомленні.

Також служба нагадує українцям про те, що інформацію варто черпати лише з офіційних джерел з огляду на те, що противник веде війну і на інформаційному фронті.

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