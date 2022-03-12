Як захистити свій смартфон у воєнний час: кілька простих правил

Експерт з кібербезпеки рекомендує не користуватися біометрією та видалити ті програми, в яких немає великої потреби.

Фахівець у сфері кібербезпеки Андрій Баранович сформулював кілька простих правил, які допоможуть користувачам забезпечити інформаційну безпеку. Фокус публікує рекомендації спеціаліста.

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"Правила на те й правила, що вони не змінюються. І "military-grade" security будується не на секретному цифровому вундерваффі, а на дисципліні", — наголошує Андрій.

Баранович, спираючись на власний досвід, радить повністю оновити телефон. "Якщо модель не підтримується, то краще купити менш наворочений, але оновлюваний", — зазначає Андрій.

На телефон не варто завантажувати "ліві" програми. У самого фахівця встановлено лише Signal, Twitter, Messenger.

"Для експериментів — окрема "труба". Просто перегляньте список та видаліть усе, чим не користуєтеся", — пропонує експерт.

Також Баранович наголосив, що на його смартфоні "немає біометрії, тільки пароль (кількість спроб обмежено)".

На всіх облікових записах стоїть двофакторна автентифікація.

Зашифрований бекап даних знаходиться в "хмарі".

Експерт попереджає, що потрібно бути пильним щодо контенту і ставитись "до будь-якого посилання однаково підозріло".

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