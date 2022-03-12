НБУ попередив про нове шахрайство "на допомогу ЗСУ": як не втратити гроші

Зловмисники просять відправляти криптовалюту, але державний регулятор не відкривав жодного криптогаманця.

В Україні поширюється шахрайство з фейковими листами від імені Національного банку України. Пресслужба регулятора у Facebook попередила українців про небезпечну схему.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

У фейкових листах зловмисники пропонують користувачам допомогти народу України й української армії під час війни з Росією та вказують посилання на свої криптовалютні гаманці. Вони надають всі кошти, які довірливі громадяни їм надсилають.

Нацбанк підкреслив, що не розсилає українцям листи електронною поштою та не має жодного криптовалютного гаманця. Водночас, інформація для збору коштів на потреби української армії та для гуманітарної допомоги публікується на офіційних каналах відомства:

Пресслужба додала, що зібрані НБУ кошти накопичуються на мультивалютних рахунках, відкритих спеціально для підтримки ЗСУ та надсилання допомоги постраждалим від російської агресії. Гроші на них можуть надходити як із території України, так і з інших країн.

"Просимо пам'ятати про кібергігієну та довіряти лише перевіреній інформації з офіційних джерел!" — звернувся Нацбанк до населення.

Раніше НБУ відкрив спеціальний рахунок для збирання коштів для армії у зв'язку з оголошенням воєнного стану. Гроші на нього можуть надходити в гривнях, доларах США (USD) і євро (EUR).

Повідомляли також про запуск фішингових сайтів для шахрайства під виглядом збору грошей для допомоги ЗСУ. Зловмисники намагаються красти гроші, дані з карт і паролі, маскуючись під фонд "Повернись живим". Фішингові ресурси регулярно блокують, однак на їхньому місці з'являються нові, тому українців закликали бути пильними.