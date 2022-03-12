НБУ предупредил о новом мошенничестве "в помощь ВСУ": как не потерять деньги

Злоумышленники просят отправлять криптовалюту, но государственный регулятор не открывал ни одного криптокошелька.

В Украине распространяется мошенничество с фейковыми письмами от имени Национального банка Украины. Пресс-служба регулятора в Facebook предупредила украинцев об опасной схеме.

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В фейковых письмах злоумышленники предлагают пользователям помочь народу Украины и украинской армии во время войны с Россией и указывают ссылки на свои криптовалютные кошельки. Они присваивают все средства, которые доверчивые граждане им отправляют.

Нацбанк подчеркнул, что не рассылает украинцам письма по электронной почте и не имеет ни одного криптовалютного кошелька. В то же время, информация для сбора средств на нужды украинской армии и для гуманитарной помощи публикуется на официальных каналах ведомства:

Пресс-служба добавила, что собранные НБУ средства накапливаются на мультивалютных счетах, открытых специально для поддержки ВСУ и отправки помощи пострадавшим от российской агрессии. Деньги на них могут поступать как с территории Украины, так и из других стран.

"Просим помнить о кибергигиене и доверять только проверенной информации из официальных источников!", — обратился Нацбанк к населению.

Ранее НБУ открыл специальный счет для сбора средств для армии в связи с объявлением военного положения. Деньги на него могут поступать в гривнах, долларах США (USD) и евро (EUR).

Сообщали также о запуске фишинговых сайтов для мошенничества под видом сбора денег для помощи ВСУ. Злоумышленники пытаются красть деньги, данные с карт и пароли, маскируясь под фонд "Повернись живим". Фишинговые ресурсы регулярно блокируют, однако на их месте появляются новые, поэтому украинцев призвали быть бдительными.