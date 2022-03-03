Выявлены фишинговые сайты "для помощи ВСУ": крадут деньги, пароли и данные карт

Мошеннические ресурсы регулярно блокируют, однако злоумышленники создают новые. Будьте бдительны.

Мошенники используют фишинговые сайты, чтобы красть деньги и персональные данные под видом помощи украинской армии. Об одном из таких ресурсов сообщил фонд "Повернись живим" в Twitter.

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Представители организации написали, что злоумышленники запустили фейковый сайт с похожим названием, но другим доменном в адресе. Притворяясь настоящим фондом, они крали пожертвования пользователей.

"Мы просим вас распространить эту информацию и пользоваться только официальными ресурсами Фонда", — обратилась пресс-служба.

Настоящие реквизиты фонда "Повернись живим":

Официальный сайт для пожертвований

Информационный сайт

В настоящее время фальшивый сайт не работает. В комментариях под постом пользователи указали еще несколько подозрительных ресурсов, которые похожим способом выманивают деньги из украинцев. К примеру, один из них маскировался под Twitter "Повернись живым", добавив в имя учетной записи символ нижнего подчеркивания — в настоящее время он заблокирован по подозрению в нарушении правил соцсети.

[ + – ] Заблокированный профиль в Twitter Фото: Скриншот

Руководитель EMA Academy Ассоциации ЕМА Раиса Федоровская в Facebook обратила внимание, что в DarkNet распространяют программное обеспечение, создающее фишинговые страницы о сборе денег для ВСУ под видом программы "ПриватБанка". Ориентировочная цена такого ПО составляет $300. На иллюстрации вы можете увидеть, как выглядит фейковое сообщение от якобы от имени "Привата".

[ + – ] Cообщение о продаже скрипта в DarkNet Фото: Facebook

"На таких мошеннических страницах якобы собирают средства в поддержку ВСУ, а на самом деле воруют карточные реквизиты и пароли доступа к онлайн-банкингу. Поэтому, если хотите поддержать нашу армию, тщательно проверяйте сайты, которым доверяете деньги и свои конфиденциальные данные", — написала Федоровская.

Эксперт напомнила, что отправить деньги в помощь украинским военнослужащим через "ПриватБанк" можно в онлайн-банкинге "Приват24". Для этого в меню необходимо выбрать категорию "Сервисы", выбрать пункт "Добро" и найти "Поддержка ВСУ". Любые сторонние сайты могут использоваться мошенниками. Ниже в галерее фото вы можете увидеть, как выглядят мошеннические сайты

Ранее сервис Patreon удалил страницу фонда "Повернись живим". Служба поддержки объяснила, что правила не позволяют использовать собранные пожертвования для поддержки насилия и поддержки вооруженных сил.

Писали также, что Минцифры позволила отправлять деньги с єПідтримка на помощь украинской армии. Через Portmone можно переслать всю сумму или остаток после какой-либо оплаты.