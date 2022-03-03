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Технологии и наука Российско-украинская война

Выявлены фишинговые сайты "для помощи ВСУ": крадут деньги, пароли и данные карт

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карта, банк, деньги, ноутбук
Фото: unsplash.com

Мошеннические ресурсы регулярно блокируют, однако злоумышленники создают новые. Будьте бдительны.

Мошенники используют фишинговые сайты, чтобы красть деньги и персональные данные под видом помощи украинской армии. Об одном из таких ресурсов сообщил фонд "Повернись живим" в Twitter.

Представители организации написали, что злоумышленники запустили фейковый сайт с похожим названием, но другим доменном в адресе. Притворяясь настоящим фондом, они крали пожертвования пользователей.

"Мы просим вас распространить эту информацию и пользоваться только официальными ресурсами Фонда", — обратилась пресс-служба.

Настоящие реквизиты фонда "Повернись живим":

Официальный сайт для пожертвований

Информационный сайт

В настоящее время фальшивый сайт не работает. В комментариях под постом пользователи указали еще несколько подозрительных ресурсов, которые похожим способом выманивают деньги из украинцев. К примеру, один из них маскировался под Twitter "Повернись живым", добавив в имя учетной записи символ нижнего подчеркивания — в настоящее время он заблокирован по подозрению в нарушении правил соцсети.

Twitter
Заблокированный профиль в Twitter
Фото: Скриншот

Руководитель EMA Academy Ассоциации ЕМА Раиса Федоровская в Facebook обратила внимание, что в DarkNet распространяют программное обеспечение, создающее фишинговые страницы о сборе денег для ВСУ под видом программы "ПриватБанка". Ориентировочная цена такого ПО составляет $300. На иллюстрации вы можете увидеть, как выглядит фейковое сообщение от якобы от имени "Привата".

DarkNet
Cообщение о продаже скрипта в DarkNet
Фото: Facebook

"На таких мошеннических страницах якобы собирают средства в поддержку ВСУ, а на самом деле воруют карточные реквизиты и пароли доступа к онлайн-банкингу. Поэтому, если хотите поддержать нашу армию, тщательно проверяйте сайты, которым доверяете деньги и свои конфиденциальные данные", — написала Федоровская.

Эксперт напомнила, что отправить деньги в помощь украинским военнослужащим через "ПриватБанк" можно в онлайн-банкинге "Приват24". Для этого в меню необходимо выбрать категорию "Сервисы", выбрать пункт "Добро" и найти "Поддержка ВСУ". Любые сторонние сайты могут использоваться мошенниками. Ниже в галерее фото вы можете увидеть, как выглядят мошеннические сайты

Приват24
Приват24
Приват24
Приват24

Ранее сервис Patreon удалил страницу фонда "Повернись живим". Служба поддержки объяснила, что правила не позволяют использовать собранные пожертвования для поддержки насилия и поддержки вооруженных сил.

Писали также, что Минцифры позволила отправлять деньги с єПідтримка на помощь украинской армии. Через Portmone можно переслать всю сумму или остаток после какой-либо оплаты.