Виявлено фішингові сайти "для допомоги ЗСУ": крадуть гроші, паролі та дані карток

Шахрайські ресурси регулярно блокують, проте зловмисники створюють нові. Будьте пильні.

Шахраї використовують фішингові сайти, щоб красти гроші та персональні дані під виглядом допомоги української армії. Про один із таких ресурсів повідомив фонд "Повернись живим" у Twitter.

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Представники організації написали, що зловмисники запустили фейковий сайт зі схожою назвою, але іншим доменом в адресі. Прикидаючись цим фондом, вони крали пожертвування користувачів.

"Ми просимо вас поширити цю інформацію та користуватися лише офіційними ресурсами Фонду", — звернулася пресслужба.

Справжні реквізити фонду "Повернися живим":

Офіційний сайт для пожертвувань

Інформаційний сайт

Наразі фальшивий сайт не працює. В коментарях під постом користувачі вказали ще кілька підозрілих ресурсів, які схожим способом виманюють гроші з українців. Наприклад, один із них маскувався під Twitter "Повернись живим", додавши в ім'я облікового запису символ нижнього підкреслення — зараз його заблоковували за підозрою в порушенні правил соцмережі.

[ + – ] Заблокований профіль у Twitter Фото: Скриншот

Керівниця EMA Academy Асоціації ЕМА Раїса Федоровська у Facebook звернула увагу, що в DarkNet розповсюджують програмне забезпечення, яке створює фішингові сторінки про збирання грошей для ЗСУ під виглядом програми "ПриватБанку". Орієнтовна ціна такого програмного забезпечення становить $300. На ілюстрації ви можете побачити, як виглядає фейкове повідомлення нібито від імені "Привату".

[ + – ] Повідомлення про продаж скрипту в DarkNet Фото: Facebook

"На таких шахрайських сторінках нібито збирають кошти на підтримку ЗСУ, а насправді крадуть карткові реквізити та паролі доступу до онлайн-банкінгу. Тому, якщо хочете підтримати нашу армію, ретельно перевіряйте сайти, яким довіряєте гроші та свої конфіденційні дані", — написала Федорівська.

Експерт нагадала, що відправити гроші на допомогу українським військовослужбовцям через "ПриватБанк" можна в онлайн-банкінгу "Приват24". Для цього в меню необхідно вибрати категорію "Сервіси", вибрати пункт "Добро" та знайти "Підтримка ЗСУ". Будь-які сторонні сайти можуть використовувати шахраї. Нижче в галереї фото ви можете побачити, як виглядають шахрайські сайти

Раніше сервіс Patreon видалив сторінку фонду "Повернися живим". Служба підтримки пояснила, що правила не дозволяють використовувати зібрані пожертвування для підтримки насильства та підтримки збройних сил.

Писали також, що Мінцифри дозволила відправляти гроші з підтримки на допомогу українській армії. Через Portmone можна надіслати всю суму або залишок після будь-якої оплати.