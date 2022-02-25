Patreon видалив сторінку фонду "Повернись живим" і пояснив, чому

Сервіс Patreon заявив, що не дозволяє використовувати зібрані пожертвування "для підтримки насильства".

Вчора фонд "Повернись живим", опублікував повідомлення про те, що його сторінку на Patreon видалили. Кілька годин по тому, сервіс Patreon прокоментував свої дії, передає Фокус.

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"Ми розуміємо бажання людей підтримати гуманітарну діяльність в Україні. Patreon не дозволяє використовувати кошти, зібрані на платформі, для підтримки насильства або покупки військової техніки", — йдеться в офіційній заяві.

Ще в одному повідомленні Patreon зазначає, що сервіс "припинив кампанію на час розслідування".

"Якщо сторінку видаляють після розслідування, ми завжди відправляємо творцеві кошти, що залишилися, або повертаємо всі внески", — підкреслила компанія.

Нагадаємо, що фонд "Повернись живим" поінформував про блокування своєї сторінки на Patreon 24 лютого.

Фонд повідомив, що станом на 24 лютого йому вдалося зібрати $250 тис. на допомогу ЗСУ.

Раніше ми повідомляли, що білоруські хакери UNC1151 атакують персональні поштові скриньки українських військових на порталах i.ua та meta.ua. Вони розсилають фішингові листи.