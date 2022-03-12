Как защитить свой смартфон в военное время: несколько простых правил

Эксперт по кибербезопасности рекомендует не пользоваться биометрией и удалить те приложения, в которых нет большой необходимости.

Специалист в сфере кибербезопасности, Андрей Баранович, сформулировал несколько простых правил, которые помогут пользователям обеспечить информационную безопасность. Фокус публикует рекомендации специалиста.

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"Правила на то и правила, что они не меняются. И "military-grade" security строится не на секретном цифровом вундерваффе, а на дисциплине", — подчеркивает Андрей.

Баранович, опираясь на собственный опыт, рекомендует полностью обновить телефон. "Если модель не поддерживается, то лучше купить менее навороченный, но обновляемый", — отмечает Андрей.

На телефон не стоит загружать "левые" приложения. У самого специалиста установлены только Signal, Twitter, Messenger.

"Для экспериментов — отдельная "труба". Просто просмотрите список и удалите все, чем не пользуетесь", — предлагает эксперт.

Также Баранович подчеркнул, что на его смартфоне "нет биометрии, только пароль (количество попыток ограничено)".

На всех аккаунтах стоит двухфакторная аутентификация.

Зашифрованный бэкап данных располагается в "облаке".

Эксперт предупреждает, что нужно быть бдительным в отношении контента и относиться "к любой ссылке одинаково подозрительно".

Ранее мы сообщали о том, что украинцы начали получать письма, в которых от имени НБУ мошенники выманивают криптовалюту, якобы на поддержку ВСУ. Нацбанк не открывал криптовалютные счета — будьте осторожны и проверяйте всю получаемую информацию в официальных источниках.

Фокус информировал о работе фишинговых сайтов, которые под видом сбора денег для помощи ВСУ, вымогали деньги у граждан. Аферисты маскировались под фонд "Повернись живим".