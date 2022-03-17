UA
UA
Разделы
Материалы
Технологии и наука Российско-украинская война

В сети появилась онлайн-игра "Фермер угоняет танки" по мотивам войны в Украине (фото)

1433
Фермер угнал танк
Фото: Скриншот | Украинский фермер угнал российский танк

Задача игрока — угнать как можно больше вражеских танков и не попасть под обстрел.

В сети появилась онлайн игра "Farmers Stealing Tanks", которая создана по мотивам нашумевшего видео с украинским фермером, где он угоняет российский танк. Это произошло в первые дни войны России против Украины — 27 февраля. Задача игрока — угнать как можно больше танков и отбуксировать их в фермерское хозяйство. Доступ к игре появился 14 марта, его опубликовали на сайте reddit.

Как играть

События игры происходят на территории фермерского хозяйства, куда приехали вражеские танки. У каждого игрока есть три жизни, он должен угнать как можно больше танков и отбуксировать их на склад, чтобы нанести максимальный урон войскам. Во время процесса танк обстреливает машину фермера и при потере трех жизней игра заканчивается. После завершения игры появляется надпись "Слава Украине". Кроме того игра сопровождается мелодией с украинскими мотивами.

Попробовать себя в роли фермера, который захватывает военную технику оккупантов, можно по ссылке.

Fermers stealing tanks
Скриншот из игры
Fermers stealing tanks
Скриншот из игры
Fermers stealing tanks
Скриншот из игры
Fermers stealing tanks
Скриншот из игры
Fermers stealing tanks
Fermers stealing tanks
Fermers stealing tanks
Fermers stealing tanks

Напомним, 15 марта Фокус писал о том, что Украинский трактор с танком на буксире прославился на весь мир и стал мемом в интернете. Иностранные СМИ уже назвали украинский трактор легендарный, а пользователи в сети посвятили ему множество фотожаб.