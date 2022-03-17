В сети появилась онлайн-игра "Фермер угоняет танки" по мотивам войны в Украине (фото)

Задача игрока — угнать как можно больше вражеских танков и не попасть под обстрел.

В сети появилась онлайн игра "Farmers Stealing Tanks", которая создана по мотивам нашумевшего видео с украинским фермером, где он угоняет российский танк. Это произошло в первые дни войны России против Украины — 27 февраля. Задача игрока — угнать как можно больше танков и отбуксировать их в фермерское хозяйство. Доступ к игре появился 14 марта, его опубликовали на сайте reddit.

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Как играть

События игры происходят на территории фермерского хозяйства, куда приехали вражеские танки. У каждого игрока есть три жизни, он должен угнать как можно больше танков и отбуксировать их на склад, чтобы нанести максимальный урон войскам. Во время процесса танк обстреливает машину фермера и при потере трех жизней игра заканчивается. После завершения игры появляется надпись "Слава Украине". Кроме того игра сопровождается мелодией с украинскими мотивами.

Попробовать себя в роли фермера, который захватывает военную технику оккупантов, можно по ссылке.

[ + – ] Скриншот из игры [ + – ] Скриншот из игры [ + – ] Скриншот из игры [ + – ] Скриншот из игры

Напомним, 15 марта Фокус писал о том, что Украинский трактор с танком на буксире прославился на весь мир и стал мемом в интернете. Иностранные СМИ уже назвали украинский трактор легендарный, а пользователи в сети посвятили ему множество фотожаб.