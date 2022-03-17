У мережі з'явилася онлайн-гра "Фермер викрадає танки" за мотивами війни в Україні (фото)

Завдання гравця — викрасти якнайбільше ворожих танків і не потрапити під обстріл.

У мережі з'явилася онлайн гра "Farmers Stealing Tanks", яка створена за мотивами гучного відео з українським фермером, де він викрадає російський танк. Це сталося в перші дні війни Росії проти України — 27 лютого. Завдання гравця — викрасти якомога більше танків і відбуксирувати їх у фермерське господарство. Доступ до гри з'явився 14 березня, його опублікували на сайті reddit.

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Як грати

Події гри відбуваються біля фермерського господарства, куди приїхали ворожі танки. В кожного гравця є три життя, він повинен викрасти якомога більше танків і відбуксирувати їх на склад, щоб завдати максимальної шкоди військам. Під час процесу танк обстрілює машину фермера і після втрати трьох життів гра закінчується. Після завершення гри з'являється напис "Слава Україні". Крім того, гру супроводжує мелодія з українськими мотивами.

Спробувати себе в ролі фермера, який захоплює військову техніку окупантів, можна за посиланням.

[ + – ] Скріншот із гри [ + – ] Скріншот із гри [ + – ] Скріншот із гри [ + – ] Скріншот із гри

Нагадаємо, 15 березня Фокус писав про те, що Український трактор із танком на буксирі прославився на весь світ і став мемом в інтернеті. Іноземні ЗМІ вже назвали український легендарний трактор, а користувачі в мережі присвятили йому безліч фотожаб.