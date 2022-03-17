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У мережі з'явилася онлайн-гра "Фермер викрадає танки" за мотивами війни в Україні (фото)

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Фермер викрав танк
Фото: Скриншот | Український фермер викрав російський танк

Завдання гравця — викрасти якнайбільше ворожих танків і не потрапити під обстріл.

У мережі з'явилася онлайн гра "Farmers Stealing Tanks", яка створена за мотивами гучного відео з українським фермером, де він викрадає російський танк. Це сталося в перші дні війни Росії проти України — 27 лютого. Завдання гравця — викрасти якомога більше танків і відбуксирувати їх у фермерське господарство. Доступ до гри з'явився 14 березня, його опублікували на сайті reddit.

Як грати

Події гри відбуваються біля фермерського господарства, куди приїхали ворожі танки. В кожного гравця є три життя, він повинен викрасти якомога більше танків і відбуксирувати їх на склад, щоб завдати максимальної шкоди військам. Під час процесу танк обстрілює машину фермера і після втрати трьох життів гра закінчується. Після завершення гри з'являється напис "Слава Україні". Крім того, гру супроводжує мелодія з українськими мотивами.

Спробувати себе в ролі фермера, який захоплює військову техніку окупантів, можна за посиланням.

Скріншот із гри
Скріншот із гри
Скріншот із гри
Скріншот із гри
Скріншот із гри
Скріншот із гри
Скріншот із гри
Скріншот із гри
Скріншот із гри
Скріншот із гри
Скріншот із гри
Скріншот із гри

Нагадаємо, 15 березня Фокус писав про те, що Український трактор із танком на буксирі прославився на весь світ і став мемом в інтернеті. Іноземні ЗМІ вже назвали український легендарний трактор, а користувачі в мережі присвятили йому безліч фотожаб.