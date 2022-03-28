Заявки на получение 6500 грн "єПідтримка" принимаются до 31 марта

Полученные от государства средства можно вывести на банковскую карту и потратить на свое усмотрение.

Кабинет министров Украины принял постановление № 367 "О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Украины от 9 декабря 2021 г. № 1272", согласно которому срок подачи заявок на материальную помощь от государства в размере 6500 грн истечет 31 марта 2022 года. Данная информация размещена на сайте Кабмина.

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Кабинет министров внес изменения в постановление от 9 декабря 2021 г. № 1272 "Некоторые вопросы оказания помощи в рамках Программы "єПідтримка". Документ дополнили еще одним пунктом, в котором говорится, что последним днем подачи заявок для получения помощи в рамках Программы "єПідтримка" является 31 марта 2022".

Отметим, что принимать заявки на получение помощи от государства в размере 6500 грн начали с 8 марта 2022 года. Заявки могут оставлять граждане Украины, которые проживают в областях, где ведутся активные боевые действия, а именно:

Черниговская,

Сумская,

Харьковская,

Херсонская,

Николаевская,

Запорожская,

Донецкая,

Луганская,

Житомирская,

Одесская,

Волынская,

Киевская,

город Киев.

Также обязательным условием для заявителей является то, что они должны быть зарегистрированы в качестве ФЛП (всех групп), либо быть сотрудниками компаний, которые выплачивают ЕСВ.

Деньги, которые граждане получают на виртуальную карту "єПідтримка", они могут вывести на карты банков, клиентами которых являются. При этом иметь сертификат о вакцинации не обязательно. Тратить деньги можно на что угодно.

Банки, принимающие участие в "єПідтримка":

Monobank,

Альфа-банк,

ПриватБанк,

А-Банк,

Ощадбанк,

Укргазбанк,

Raiffeisen Bank,

Банк Восток,

IdeaBank,

izibank,

ПУМБ.

Как оставить заявку:

Зайдите в Дія — нажмите Услуги — єПідтримка Выберите карту єПідтримка (Как оформить карту, узнайте по ссылке) Нажмите Получить помощь Ожидайте зачисление средств

Средства зачисляются в течение 10 дней без учета выходных.