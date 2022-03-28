Заявки на отримання 6 500 грн "єПідтримка" приймаються до 31 березня

Отримані від держави кошти можна вивести на банківську картку та витратити на власний розсуд.

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову №367 "Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2021 р. №1272", згідно з якою термін подання заявок на матеріальну допомогу від держави в розмірі 6 500 грн закінчиться 31 березня 2022 року. Ця інформація розміщена на сайті Кабміну.

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Кабінет міністрів вніс зміни до постанови від 9 грудня 2021 р. №1272 "Деякі питання надання допомоги в межах Програми "єПідтримка". Документ доповнили ще одним пунктом, в якому йдеться, що останнім днем подання заявок на отримання допомоги в межах Програми "єПідтримка" є 31 березня 2022 року".

Зазначимо, що приймати заявки на отримання допомоги від держави у розмірі 6 500 грн почали з 8 березня 2022 року. Заявки можуть залишати громадяни України, які проживають в областях, де ведуться активні бойові дії, а саме:

Чернігівська,

Сумська,

Харківська,

Херсонська,

Миколаївська,

Запорізька,

Донецька,

Луганська,

Житомирська,

Одеська,

Волинська,

Київська,

місто Київ.

Також обов'язковою умовою для заявників є те, що вони повинні бути зареєстровані як ФОП (всі групи), або бути співробітниками компаній, які виплачують ЄСВ.

Гроші, які громадяни отримують на віртуальну картку "єПідтримка", можуть вивести на карти банків, клієнтами яких є. При цьому мати сертифікат щодо вакцинації не обов'язково. Витрачати гроші можна на що завгодно.

Банки, що беруть участь у "єПідтримці":

Monobank,

Альфа Банк,

ПриватБанк,

А-Банк,

Ощадбанк,

Укргазбанк,

Raiffeisen Bank,

Банк Схід,

IdeaBank,

izibank,

Пумба.

Як залишити заявку:

Зайдіть в Дія — натисніть Послуги — єПідтримка. Виберіть картку єПідтримка (Як оформити карту, дізнайтесь за посиланням). Натисніть Отримати допомогу. Чекайте на зарахування коштів.

Кошти зараховуються протягом 10 днів без урахування вихідних.