Fujitsu откроет доступ к мощнейшему в мире суперкомпьютеру всем желающим (видео)

Исследователи из разных стран смогут воспользоваться передовыми вычислительными технологиями в "облаке" уже в 2022 году.

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Технологическая компания Fujitsu из Японии предложила желающим со всего мира воспользоваться ее суперкомпьютером Fugaku, который является самым мощным в мире. Об этом пишет официальный сайт.

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Fujitsu обнародовала новый пакет услуг для глобальных коммерческих клиентов, в том числе программные приложения для разработки искусственного интеллекта и Computing as a Service (вычисления как услуга, сокращенно CaaS) для доступа к мощнейшим вычислительным технологиям через облако. В октябре 2022 года их начнут предоставлять в Японии, а вскоре после этого — в Европе, Америке, Азии и других регионах мира.

6 апреля Fujitsu уже открыла предварительные заказы на "Fujitsu Cloud Service HPC" — сервис, который предлагает воспользоваться суперкомпьютером Fujitsu PRIMEHPC FX1000, использующим тот же процессор, что и Fugaku. В ближайшие месяцы компания намерена также открыть услуги, связанные с квантовой технологией Digital Annealer.

По словам Fujitsu, облачный сервис обеспечивает высокую совместимость с Fugaku для ускорения исследований, а также легко передает полученные результаты при помощи встроенного планировщика заданий, файловой системы, компилятора и приложений. Таким образом в будущем клиенты смогут перенести свои проекты на самый мощный компьютер с той же функциональностью.

"CaaS предоставит клиентам беспрепятственный доступ к услугам в общедоступном облаке для удовлетворения быстро растущих вычислительных потребностей, используя ведущие в мире передовые вычислительные технологии Fujitsu. В будущем мы планируем еще больше расширить портфолио за счет доступа к таким технологиям, как квантовые вычисления", — отметил технический директор Вивек Махаджан.

Fujitsu ожидает, что их услуги помогут человечеству решить многие проблемы в таких сферах, как финансы, промышленность, дистрибуция, логистикя, прогнозирование стихийных бедствий и медицина (создание лекарств и генная терапия). Сами разработчики обещают предоставлять ПО и всестороннюю поддержку по настройке сервисов.

Директор центра вычислительных наук японского Института физико-химических исследований рассказал, что за последние два года Fugaku воспользовались 149 компаний. Спрос на суперкомпьютеры постоянно растет в то время, как их успешно подключают к облачным сервисам.

"Мы ожидаем, что CaaS станет важным сервисом для быстрого подключения исследований и разработок Fugaku к промышленному использованию и практическому внедрению в обществе. В дальнейшем мы будем сотрудничать с Fujitsu для дальнейшего объединения Fugaku с этим новым сервисом, чтобы беспрепятственно предоставлять его возможности в облаке", — отметил ученый.

Fugaku занимает первое место среди суперкомпьютеров благодаря производительности в 442,01 петафлопс. Ранее писали, что в 2022 году сотрудники Национальной лаборатории Ок-Ридж в США обещают запустить систему Frontier производительностью в 1,5 экзафлопс, которая перехватит пальму первенства.