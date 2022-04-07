Fujitsu відкриє доступ до найпотужнішого у світі суперкомп'ютера всім охочим (відео)

Дослідники з різних країн зможуть скористатися передовими обчислювальними технологіями в "хмарі" вже у 2022 році.

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Технологічна компанія Fujitsu з Японії запропонувала охочим із усього світу скористатися її суперкомп'ютером Fugaku, який є найпотужнішим у світі. Про це пише офіційний сайт.

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Fujitsu оприлюднила новий пакет послуг для глобальних комерційних клієнтів, у тому числі програмні програми для розробки штучного інтелекту та Computing as a Service (обчислення як послуга, скорочено CaaS) для доступу до найпотужніших обчислювальних технологій через хмару. У жовтні 2022 року їх почнуть надавати в Японії, а незабаром після цього – у Європі, Америці, Азії та інших регіонах світу.

6 квітня Fujitsu вже відкрила попередні замовлення на Fujitsu Cloud Service HPC — сервіс, який пропонує скористатися суперкомп'ютером Fujitsu PRIMEHPC FX1000, який використовує той же процесор, що і Fugaku. Найближчими місяцями компанія має намір також відкрити послуги, пов'язані з квантовою технологією Digital Annealer.

За словами Fujitsu, хмарний сервіс забезпечує високу сумісність із Fugaku для прискорення досліджень, а також легко передає отримані результати за допомогою вбудованого планувальника завдань, файлової системи, компілятора та додатків. Так у майбутньому клієнти зможуть перенести свої проєкти на найпотужніший комп'ютер із тією ж функціональністю.

"CaaS надасть клієнтам безперешкодний доступ до послуг у загальнодоступній хмарі для задоволення швидко зростаючих обчислювальних потреб, використовуючи передові світові обчислювальні технології Fujitsu. У майбутньому ми плануємо ще більше розширити портфоліо за рахунок доступу до таких технологій, як квантові обчислення", — зазначив директор Вівек Махаджан.

Fujitsu очікує, що їхні послуги допоможуть людству вирішити багато проблем у таких сферах як фінанси, промисловість, дистрибуція, логістика, прогнозування стихійних лих і медицина (створення ліків і генна терапія). Самі розробники обіцяють надавати ПЗ і всебічну підтримку з налаштування сервісів.

Директор центру обчислювальних наук японського Інституту фізико-хімічних досліджень розповів, що протягом останніх двох років Fugaku скористалися 149 компаній. Попит на суперкомп'ютери постійно зростає, коли їх успішно підключають до хмарних сервісів.

"Ми очікуємо, що CaaS стане важливим сервісом для швидкого підключення досліджень і розробок Fugaku до промислового використання та практичного впровадження в суспільстві. Надалі ми співпрацюватимемо з Fujitsu для подальшого об'єднання Fugaku з цим новим сервісом, щоб безперешкодно надавати його можливості в хмарі", — наголосив учений.

Fugaku займає перше місце серед суперкомп'ютерів завдяки продуктивності 442,01 петафлопс. Раніше писали, що у 2022 році співробітники Національної лабораторії Ок-Рідж у США обіцяють запустити систему Frontier продуктивністю 1,5 екзафлопс, яка перехопить пальму першості.