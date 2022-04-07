Google проведет оцифровку разрушенных городов в Украине (фото, видео)
Как рассказали в МВД, первые панорамные снимки разрушений в Ирпене будут представлены уже на следующей неделе.
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МВД Украины вместе с сотрудниками Google проводят оцифровку последствий вторжения войск РФ в разрушенных украинских городах. Об этом сообщается на странице МВД в Facebook.
"Министерство внутренних дел Украины совместно с экспертами мирового технологического гиганта Google приступили к проекту по оцифровке последствий военной агрессии РФ против Украины", — говорится в сообщении. Заявленная цель этой инициативы в том, чтобы фиксировать разрушения, которые нанесли украинским городам и селам российские войска.
В министерстве говорят, что данные нового проекта будут в свободном доступе для всех, кто хочет получить объективную информацию о своей местности и недвижимом имуществе.
В пользовании правоохранителей и спасателей будет свой отдельный сервис — его сотрудники ведомства смогут пользовать как информационно-справочный ресурс.
Первые результаты работы проекта появятся уже через неделю. Эксперты из Google пообещали представить первые панорамные снимки разрушений в Ирпене.
Ранее Фокус сообщал, что руководство Lifecell предоставило теробороне безлимитный Интернет, в свою очередь, оператор Vodafone восстановил связь в Буче. Спутниковый интернет Starlink заработал в Бучанском районе.