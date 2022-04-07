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Технологии и наука Российско-украинская война

Google проведет оцифровку разрушенных городов в Украине (фото, видео)

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Google, оцифровка разрушений,
Фото: Скриншот | Google проводит оцифровку разрушений в Украине.

Как рассказали в МВД, первые панорамные снимки разрушений в Ирпене будут представлены уже на следующей неделе.

МВД Украины вместе с сотрудниками Google проводят оцифровку последствий вторжения войск РФ в разрушенных украинских городах. Об этом сообщается на странице МВД в Facebook.

"Министерство внутренних дел Украины совместно с экспертами мирового технологического гиганта Google приступили к проекту по оцифровке последствий военной агрессии РФ против Украины", — говорится в сообщении. Заявленная цель этой инициативы в том, чтобы фиксировать разрушения, которые нанесли украинским городам и селам российские войска.

Google, оцифровка разрушений,
Google проведет оцифровку разрушенных городов
Google, оцифровка разрушений,
Google проведет оцифровку разрушенных городов
Google, оцифровка разрушений,
Google проведет оцифровку разрушенных городов
Google, оцифровка разрушений,
Google проведет оцифровку разрушенных городов
Google, оцифровка разрушений,
Google проведет оцифровку разрушенных городов
Фото: мвд украины
Google, оцифровка разрушений,
Google, оцифровка разрушений,
Google, оцифровка разрушений,
Google, оцифровка разрушений,
Google, оцифровка разрушений,

В министерстве говорят, что данные нового проекта будут в свободном доступе для всех, кто хочет получить объективную информацию о своей местности и недвижимом имуществе.

В пользовании правоохранителей и спасателей будет свой отдельный сервис — его сотрудники ведомства смогут пользовать как информационно-справочный ресурс.

Первые результаты работы проекта появятся уже через неделю. Эксперты из Google пообещали представить первые панорамные снимки разрушений в Ирпене.

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