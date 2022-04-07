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Google оцифрує зруйновані міста в Україні (фото, відео)

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Google, оцифровка руйнувань,
Фото: Скриншот | Google оцифровує руйнування в Україні

Як розповіли у МВС, перші панорамні знімки руйнувань в Ірпені представлять вже наступного тижня.

МВС України разом зі співробітниками Google оцифровують наслідки вторгнення військ РФ у зруйнованих українських містах. Про це повідомляють на сторінці МВС у Facebook.

"Міністерство внутрішніх справ України спільно з експертами світового технологічного гіганта Google розпочали проєкт з оцифрування наслідків військової агресії РФ проти України", — йдеться в повідомленні. Заявлена мета цієї ініціативи в тому, щоби фіксувати руйнування, які завдали українським містам та селам російські війська.

Google оцифрує зруйновані міста
Google оцифрує зруйновані міста
Google оцифрує зруйновані міста
Google оцифрує зруйновані міста
Google оцифрує зруйновані міста
Google оцифрує зруйновані міста
Google оцифрує зруйновані міста
Google оцифрує зруйновані міста
Google оцифрує зруйновані міста
Google оцифрує зруйновані міста
Фото: мвд Украiни
Google оцифрує зруйновані міста
Google оцифрує зруйновані міста
Google оцифрує зруйновані міста
Google оцифрує зруйновані міста
Google оцифрує зруйновані міста

У міністерстві кажуть, що дані нового проєкту будуть у вільному доступі для всіх, хто хоче отримати об'єктивну інформацію про свою місцевість та нерухоме майно.

У користуванні правоохоронців та рятувальників буде свій окремий сервіс — його співробітники відомства зможуть використовувати як інформаційно-довідковий ресурс.

Перші результати роботи проєкту з'являться вже за тиждень. Експерти з Google пообіцяли подати перші панорамні знімки руйнувань в Ірпені.

Раніше Фокус повідомляв, що керівництво Lifecell надало теробороні безлімітний Інтернет, зі свого боку оператор Vodafone відновив зв'язок у Бучі. Супутниковий інтернет Starlink запрацював у Бучанському районі.