Google оцифрує зруйновані міста в Україні (фото, відео)
Як розповіли у МВС, перші панорамні знімки руйнувань в Ірпені представлять вже наступного тижня.
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МВС України разом зі співробітниками Google оцифровують наслідки вторгнення військ РФ у зруйнованих українських містах. Про це повідомляють на сторінці МВС у Facebook.
"Міністерство внутрішніх справ України спільно з експертами світового технологічного гіганта Google розпочали проєкт з оцифрування наслідків військової агресії РФ проти України", — йдеться в повідомленні. Заявлена мета цієї ініціативи в тому, щоби фіксувати руйнування, які завдали українським містам та селам російські війська.
У міністерстві кажуть, що дані нового проєкту будуть у вільному доступі для всіх, хто хоче отримати об'єктивну інформацію про свою місцевість та нерухоме майно.
У користуванні правоохоронців та рятувальників буде свій окремий сервіс — його співробітники відомства зможуть використовувати як інформаційно-довідковий ресурс.
Перші результати роботи проєкту з'являться вже за тиждень. Експерти з Google пообіцяли подати перші панорамні знімки руйнувань в Ірпені.
Раніше Фокус повідомляв, що керівництво Lifecell надало теробороні безлімітний Інтернет, зі свого боку оператор Vodafone відновив зв'язок у Бучі. Супутниковий інтернет Starlink запрацював у Бучанському районі.