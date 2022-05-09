Ученые создали мощную батарею из непривычного материала: выдерживает 50 000 циклов

Разработчики использовали берлинскую лазурь, благодаря чему аккумулятор может заряжаться с 0% до 99% всего за 8 минут.

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Компания Natron (США) разработала натрий-ионную батарею, превосходящую по показателям свинцово-кислотные и литий-ионные аккумуляторы. Подробности о новинке опубликовало издание newatlas.com.

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Инженеры заявляют, что их продукт на основе берлинской лазури способен обеспечить сверхбыструю зарядку — от 0% до 99% всего за 8 минут, — и внушительный срок службы в более 50 000 циклов. Исследователи отметили, что у литий-ионных конкурентов количество циклов гораздо меньше: от 2 000 до 10 000 циклов. Также они говорят, что их батарея чрезвычайно термически стабильна, что делает ее безопасной при транспортировке, использовании и утилизации.

Natron не продвигает свой продукт на рынке электромобилей, а ориентируется на промышленные варианты использования батарей: резервное питание центров обработки данных, вилочные погрузчики и другие промышленные транспортные средства, телекоммуникационные установки и тому подобное. Что касается электрокаров, то батарея может использоваться в качестве буферной на зарядных станциях.

Благодаря партнерству с Clarios в следующем году компания начнет массовое производство в Мичигане (США) на заводе Clarios Meadowbrook. На данный момент этот завод производит литий-ионные аккумуляторы, однако его оборудование вполне подойдет и для новой натрий-ионной технологии. В компаниях надеются, что это существенно удешевит производство, а потому батареи быстро смогут завоевать рынок. Как заявляют в Natron, доступность необходимых материалов положительно скажется на цене конечного продукта, и даже станет ключевым преимуществом перед литием, с поставками которого могут быть проблемы ввиду нестабильной геополитической обстановки.

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