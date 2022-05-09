Вчені створили потужну батарею із незвичного матеріалу: витримує 50 000 циклів

Розробники використовували берлінську лазур, завдяки чому акумулятор може заряджатися з 0% до 99% всього за 8 хвилин.

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Компанія Natron (США) розробила натрій-іонну батарею, що перевершує за показниками свинцево-кислотні та літій-іонні акумулятори. Подробиці новинки опублікувало видання newatlas.com.

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Інженери заявляють, що їхній продукт на основі берлінської лазурі здатний забезпечити надшвидку зарядку — від 0% до 99% всього за 8 хвилин, — і значний термін служби понад 50 000 циклів. Дослідники відзначили, що у літій-іонних конкурентів кількість циклів набагато менша: від 2 000 до 10 000 циклів. Також вони кажуть, що їхня батарея надзвичайно термічно стабільна, що робить її безпечною при транспортуванні, використанні та утилізації.

Natron не просуває свій продукт на ринку електромобілів, а орієнтується на промислові варіанти використання батарей: резервне живлення центрів обробки даних, вилочні навантажувачі та інші промислові транспортні засоби, телекомунікаційні установки тощо. Що стосується електрокарів, то батарея може використовуватися як буферна на зарядних станціях.

Завдяки партнерству з Clarios наступного року компанія розпочне масове виробництво у Мічигані (США) на заводі Clarios Meadowbrook. Нині цей завод виробляє літій-іонні акумулятори, проте його обладнання цілком підійде і для нової технології натрію-іонної. У компаніях сподіваються, що це суттєво здешевить виробництво, а тому батареї швидко зможуть завоювати ринок. Як заявляють у Natron, доступність необхідних матеріалів позитивно позначиться на ціні кінцевого продукту, і навіть стане ключовою перевагою перед літієм, з поставками якого можуть бути проблеми через нестабільну геополітичну обстановку.

Раніше ми повідомляли про те, що британські хіміки створили акумулятор, здатний зберігати надмірну енергію. Пристрій дуже дешевий, але при цьому потужний.