Интернет "быстрее скорости света": ученые работают над сетью нового поколения

В будущем появится "Интернет навыков", где все знания и умения людей будут оцифрованы, а данные будут передаваться мгновенно.

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Сотрудники Орхусского университета и эксперты промышленной отрасли Дании пытается ускорить передачу данных в Интернете. Подробности проекта приводит сайт SciTech Daily.

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Исследователи во главе с доцентом факультета электротехники и вычислительной техники Орхусского университета Ци Чжаном запустили научно-исследовательский проект под названием eTouch, чтобы в будущем преодолеть ограничения современных технологий передачи данных. Если конкретнее, они стремятся обеспечить передачу тактильных ощущений в реальном времени без ощутимой задержки независимо от расстояния. Проект стартует в 2022 году и продлится три года при спонсировании Датского независимого исследовательского фонда.

По словам ученых, в будущем должен появиться так называемый Интернет навыков — в нем все умения людей будут оцифрованы. При помощи тактильной обратной связи специалисты смогут удаленно управлять роботами-аватарами, будто собственным телом, к примеру, хирург сможет ощущать скальпель и проводить операции, пока физически находится в другой стране.

Проблема в том, что современной скорости Интернета не хватает для полноценного управления роботами на большом расстоянии — даже свет со временем "тормозит" в оптоволокне, что снижает время отклика машины на действия оператора. Чтобы обмануть кожу и тело, заставив их воспринимать виртуальные ощущения как реальные, задержка должна составлять меньше одной миллисекунды (0,001 секунды). Уже существуют оптоволоконные сети со сверхвысокой пропускной способностью и сверхнизкой задержкой на уровне одной тысячной секунды, однако они могут обеспечивать высокую скорость на расстоянии максимум 150 км и только в идеальных условиях.

Для решения этой проблемы исследователи используют модельно-опосредованную телеоперацию, в которой виртуальная модель (цифровой близнец) будет точно описывать удаленную среду и мгновенно создавать тактильную обратную связь локально без необходимости отправлять сигналы на большие расстояния. Современная концепция Интернета не позволяет создать достаточно точную модель, поэтому инженеры решили использовать граничные вычисления (Edge Computing), — парадигму распределенных вычислений, осуществляемых в пределах досягаемости конечных устройств, предусматривающую сокращения времени сетевого отклика и более эффективное использование пропускной способности сети.

В команду пригласили специалистов мирового уровня в области граничных вычислений, технологии телероботов и машинного обучения из Мюнхенского технического университета (TUM), Дрезденского технического университета (TUD), Орхусского университета, а также представителей промышленности.

"Включение передачи тактильных ощущений в режиме реального времени через Интернет потенциально позволит выполнять различные физические операции без физического присутствия человека", — объяснил Ци Чжан. — Реализация нашего видения влечет за собой большие проблемы, поэтому мы должны начать с основных операций и продвигаться к намеченной цели не торопясь. Но если наш метод сработает, он может стать новаторским для Интернета будущего и обеспечить распространение "тактильного Интернета" на межконтинентальные расстояния и, возможно, даже в космос".

Ранее Nokia ускорила оптоволоконный интернет до 600 Гбит/с. Компания успешно протестировала новую технологию связи в Финляндии на расстоянии более 780 километров.

Писали также, как устроен квантовый Интернет и когда он начнет работать. Квантовые сети отличаются более высокой скоростью передачи данных, однако слишком уязвимы к влиянию окружающей среды и могут потярять информацию при малейшем вмешательстве.