Новое поколение связи. Nokia ускорила оптоволоконный интернет до 600 Гбит/с

Испытания прошли без ошибок в сети протяженностью более 780 километров. Она должна заменить действующий стандарт, обеспечивающий максимум 400 Гбит/с.

Nokia протестировала в Финляндии новое поколение оптоволоконного интернета, скорость которого достигла 600 Гбит/с. Компания отчиталась о результатах испытаний на своем официальном сайте.

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26 января оптическую систему Nokia 1830 PSI-M испытали в режиме реального времени в наземной сети GO-COLOR GlobalConnect Group, которая соединяет центры обработки данных в скандинавских странах. Протяженность кабеля составила 781 километр, однако инженеры утверждают, что при превышении рекомендованной длины их система в любом случае обеспечит пропускную способность в 400 Гбит/с с более эффективным спектром волн. Во время тестов система работала без сбоев.

Как утверждает Nokia, прорыва удалось достичь благодаря оптике Photonic Service Engine пятого поколения (PSE-V). Были задействованы одиннадцать оптоволоконных секций и шесть узлов ROADM с оборудованием Colorless Directionless Connectionless и Flexgrid (CDC-F), сигналы передавали по каналам с уплотнением канала связи по длине волны (WDM) 100 ГГц. Ожидается, что новый стандарт связи заменит актуальный PSE-Vc, максимальная скорость коротого колеблется от 100 до 400 Гбит/с.

GlobalConnect вскоре модернизирует свои магистральные сети дальней связи, используя PSE-V, чтобы улучшить взаимодействие между центрами обработки данных и ускорить работу интернета для обычных пользователей. В будущем компания планирует увеличить общую пропускную способность сети до 28,8 Тб.

"Мы рады работать с GlobalConnect, чтобы поддерживать дальнейшее развитие пропускной способности ее базовых сетей. С внедрением суперкогерентных возможностей PSE-V во всем нашем портфолио 1830, Nokia обеспечивает спектрально-эффективную модернизацию пропускной способности сети по сравнению с реальными сетями дальней связи", — прокомментировал руководитель подразделения оптических сетей Nokia Джеймс Ватт.

Ранее писали, что скорость передачи данных сможет ускорить квантовый Интернет, однако ученые не спешат внедрять технологию в повседневную жизнь. Все дело в сложности физических законов и помехах, которые буквально уничтожают зашифрованную информацию.

В 2021 году ученые испытали "радиоактивный" беспроводной Интернет, который передает данные при помощи ядерного излучения. По словам инженеров, технология может обеспечить связь в местах, куда не "добивает" обычный Wi-Fi.