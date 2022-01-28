Нове покоління зв'язку. Nokia прискорила оптоволоконний інтернет до 600 Гбіт/с

Випробування пройшли без помилок у мережі завдовжки понад 780 кілометрів. Вона має замінити чинний стандарт, що забезпечує максимум 400 Гбіт/с.

Nokia протестувала у Фінляндії нове покоління оптоволоконного інтернету, швидкість якого досягла 600 Гбіт/с. Компанія прозвітувала про результати випробувань на своєму офіційному сайті.

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26 січня оптичну систему Nokia 1830 PSI-M випробували в режимі реального часу в наземній мережі GO-COLOR GlobalConnect Group, яка поєднує центри обробки даних у скандинавських країнах. Протяжність кабелю склала 781 кілометр, проте інженери стверджують, що при перевищенні рекомендованої довжини їхня система в будь-якому разі забезпечить пропускну здатність у 400 Гбіт/с з ефективнішим спектром хвиль. Під час тестів система працювала без збоїв.

Як стверджує Nokia, прориву вдалося досягти завдяки оптиці Photonic Service Engine п'ятого покоління (PSE-V). Було задіяно одинадцять оптоволоконних секцій і шість вузлів ROADM із обладнанням Colorless Directionless Connectionless і Flexgrid (CDC-F), сигнали передавали каналами з ущільненням каналу зв'язку по довжині хвилі (WDM) 100 ГГц. Очікується, що новий стандарт зв'язку замінить актуальний PSE-Vc, максимальна швидкість коливається від 100 до 400 Гбіт/с.

GlobalConnect незабаром модернізує свої магістральні мережі телекомунікації, використовуючи PSE-V, щоб покращити взаємодію між центрами обробки даних і прискорити роботу інтернету для звичайних користувачів. У майбутньому компанія планує збільшити загальну пропускну спроможність мережі до 28,8 Тб.

"Ми раді працювати з GlobalConnect, щоб підтримувати подальший розвиток пропускної спроможності її базових мереж. Із впровадженням суперкогерентних можливостей PSE-V у всьому нашому портфоліо 1830 Nokia забезпечує спектрально-ефективну модернізацію пропускної спроможності мережі порівняно з реальними мережами телекомунікації", — прокоментував керівник підрозділу оптичних мереж Nokia Джеймс Ватт.

Раніше писали, що швидкість передачі даних зможе прискорити квантовий інтернет, проте вчені не поспішають запроваджувати технологію в повсякденне життя. Вся справа в складності фізичних законів і перешкод, які буквально знищують зашифровану інформацію.

У 2021 році вчені випробували "радіоактивний" бездротовий інтернет, який передає дані за допомогою ядерного випромінювання. За словами інженерів, технологія може забезпечити зв'язок у місцях, куди не досягає звичайний Wi-Fi.