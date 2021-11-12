Надійний, але небезпечний. Учені успішно випробували "радіоактивний" бездротовий інтернет (фото)

Технологія небезпечна для людей, проте може забезпечити зв'язок у місцях, куди не дотягується звичайний Wi-Fi.

Фізики розробили бездротову технологію передачі цифрових даних за допомогою ядерного випромінювання. Дослідження опубліковано на сайті ScienceDirect.

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Сучасні технології передбачають кодування та передачу інформації у вигляді радіосигналів або по оптоволоконних кабелях, проте співробітники Ланкастерського університету (Великобританія) та Інституту Йожефа Стефана (Словенія) спробували використати для передачі даних так звані "швидкі нейтрони".

Спочатку дослідники виміряли випромінювання частинок, що утворилися після розпаду радіоактивного ізотопу каліфорній-252, який використовується в пускових стрижнях ядерних реакторів. Викиди вимірювалися за допомогою спеціального детектора, що містить сцинтиляційний агент EJ-309, а потім дані заносилися на портативний комп'ютер.

Після цього інженери використовували дані про випромінювання, щоб закодувати в модуляцію нейтронного поля кілька типів даних: слово, алфавіт, довільні числа. Під час випробувань числа, обрані програмою-генератором, були наосліп закодовані, відправлені на ноутбук і успішно розшифровані з точністю 100%.

"Ми продемонстрували потенціал випромінювання швидких нейтронів і те, що їх можна використовувати як інфраструктуру, яка забезпечує бездротовий зв'язок для додатків, де звичайна електромагнітна передача або неможлива, або спочатку обмежена", — заявив професор Малькольм Джойс.

[ + – ] Схема роботи бездротового зв'язку на основі швидких нейтронів Фото: Retallack et al/ScienceDirect

Учений додав, що швидкі нейтрони можуть набагато краще передавати інформацію порівняно зі звичайними електромагнітними хвилями, які сильно послаблюються під час проходження через різні матеріали, включаючи метали. Іноді потужність бездротового сигналу є критично важливою в місцях, де багато металевих конструкцій, перебірок або під водою. Наприклад, швидкі нейтрони можна використовувати під час рятувальних операцій чи обслуговування ядерних реакторів. Вони поширюються великі відстані.

За словами вчених, використовувати швидкі нейтрони в системах бездротового зв'язку на сьогодні дуже складно та небезпечно, адже вони можуть зробити деякі ізотопи радіоактивними. Однак цю проблему спробували вирішити й розробили мініатюрний нейтронний імпульсний генератор, який сумісний із використанням у інтегральних схемах і який створює слабкі потоки частинок.

Раніше писали про те, що в Японії планують змусити 5G вишки заряджати гаджети на відстані. Мобільний оператор SoftBank Corp замінить свої базові станції та протестує нову технологію, як тільки уряд дасть дозвіл і виділить частотний діапазон. Коли вона запрацює, користувачам достатньо підійти до вежі на 10 м, щоб підзарядити свій смартфон або планшет, у майбутньому радіус збільшать до 100 м.

Повідомляли також, що вчені здійснили квантову телепортацію даних на десятки метрів. Технологія може значно прискорити оптоволоконний інтернет.