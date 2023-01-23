Вчені розробили антени-орігамі: допоможуть спілкуватися з роботами та летючими авто

В основі конструкції лежить принцип орігамі — антени можуть змінювати свою форму.

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Група вчених з Принстонського університету представила свою розробку антен, що видозмінюються, пише Techxplore.

За словами вченого Кошика Сенгупти, можливість конфігурувати спрямованість і форму антен стане незамінною серед з великою кількістю перешкод, наприклад у містах. І хоча безліч завдань передачі електромагнітних хвиль можна і потрібно розв'язувати з антенами звичної ґратчастої форми, така маніпулятивність дає розмах дій, стверджує вчений.

[ + – ] Принцип роботи антен-орігамі Фото: Соцмережi

За його словами, антенні масиви на основі орігамі можуть значно покращити сенсорні технології, необхідні для безпілотного транспорту, роботів та кіберфізичних систем. Відносна простота такої конструкції також означає, що сенсорні грати можуть бути легкими та недорогими, а це значно спрощує та здешевлює їх виробництво.

Завдяки своїй гнучкості антени-орігамі для Wi-Fi можуть краще захоплювати складні тривимірні сцени, з якими не можуть впоратися звичайні антенні решітки. Сенгупта бачить майбутнє своїх антен у сегменті зростання бездротових мереж і бездротової передачі даних: розумні міста, автономні автомобілі, віртуальна реальність і робототехніка.

Але на цьому група вчених під керівництвом Сенгупти не зупиняється і вже працює над методом перетворення своїх антен-орігамі у складні конструкції з кількох моделей. Це має забезпечити гіперспектральне зондування у широкому діапазоні частот та об'єднати інформацію разом із топологією поверхні.

Раніше Фокус писав, що у горах США з'явилися таємничі антени : ніхто не знає, навіщо вони.