Скоро у світі з'явиться "зелений" інтернет: що відомо про новаторський проєкт

У межах проєкту Project Red центри обробки даних Google отримуватимуть поновлювану енергію від геотермальної станції Fervo.

Компанія Google спільно зі стартапом Fervo реалізує проєкт Project Red, у межах якого для живлення центрів оброблення даних буде використано геотермальну енергію, що є відновлюваною альтернативою викопному паливу. Про це пише портал ECOticias.

Як зазначають у виданні, споживання енергії центрами обробки даних продовжує зростати. Такі ініціативи, як Project Red покликані зробити інтернет більш "зеленим", зменшивши вплив на природу. Спочатку геотермальні станції безпосередньо використовували гарячі джерела, проте сьогодні існують й інші методи видобутку геотермальної енергії.

У рамках Project Red буде створено нову геотермальну станцію з використанням вдосконалених геотермальних систем (EGS). Цей метод передбачає буріння в землі геотермальної свердловини глибиною в кілька кілометрів.

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Повідомляється, що Fervo вже пробурила дві свердловини глибиною понад два кілометри і з'єднала їх по горизонталі, щоб сформувати штучний водоносний шар у сухій землі. Цей метод дозволяє воді проходити через систему, забирати тепло із земної кори, а потім повертатися через поверхню у вигляді пари для приводу турбін.

За даними порталу, Google ставить перед собою мету до 2030 року забезпечити цілодобове живлення своїх центрів обробки даних виключно "зеленою" енергією. Project Red може зіграти важливу роль у реалізації цієї ідеї.

У статті також ідеться про те, що Google уже виявила інтерес до розширення використання геотермальних технологій спільно з іншими організаціями, як-от Project InnerSpace, що просувають ринок геотермальної енергії в усьому світі.

Нагадаємо, співзасновник аналітичної компанії Pexapark Лука Педретті вважає, що сонячні та вітрові станції можуть поступитися першістю в галузі обслуговування центрів обробки даних ШІ ядерній або навіть газовій енергетиці.

Також повідомлялося, що швейцарський стартап у сфері ядерної енергетики Deep Atomic представив плани зі створення малого модульного реактора (SMR) для задоволення зростаючих потреб центрів обробки даних в енергії.