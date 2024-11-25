Скоро в мире появится "зеленый" интернет: что известно о новаторском проекте

В рамках проекта Project Red центры обработки данных Google будут получать возобновляемую энергию от геотермальной станции Fervo.

Компания Google совместно со стартапом Fervo реализует проект Project Red, в рамках которого для питания центров обработки данных будет использована геотермальна энергия, которая является возобновляемой альтернативой ископаемому топливу. Об этом пишет портал ECOticias.

Как отмечают в издании, потребление энергии центрами обработки данных продолжает расти. Такие инициативы, как Project Red призваны сделать интернет более "зеленым", уменьшив воздействие на природу. Изначально геотермальные станции напрямую использовали горячие источники, однако сегодня существуют и другие методы добычи геотермальной энергии.

В рамках Project Red будет создана новая геотермальная станция с использованием усовершенствованных геотермальных систем (EGS). Этот метод предусматривает бурение в земле геотермальной скважины глубиной в несколько километров.

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Сообщается, что Fervo уже пробурила две скважины глубиной более двух километров и соединила их по горизонтали, чтобы сформировать искусственный водоносный слой в сухой земле. Этот метод позволяет воде проходить через систему, забирать тепло из земной коры, а затем возвращаться через поверхность в виде пара для привода турбин.

По данным портала, Google ставит перед собой цель к 2030 году обеспечить круглосуточное питание своих центров обработки данных исключительно "зеленой" энергией. Project Red может сыграть важную роль в реализации этой идеи.

В статье также говорится, что Google уже проявила интерес к расширению использования геотермальных технологий совместно с другими организациями, такими как Project InnerSpace, продвигающими рынок геотермальной энергии по всему миру.

Напомним, соучредитель аналитической компании Pexapark Лука Педретти считает, что солнечные и ветровые станции могут уступить первенство в области обслуживания центров обработки данных ИИ ядерной или даже газовой энергетике.

Также сообщалось, что швейцарский стартап в сфере ядерной энергетики Deep Atomic представил планы по созданию малого модульного реактора (SMR) для удовлетворения растущих потребностей центров обработки данных в энергии.