У Китаї освоїли "новий вимір" і розігнали бездротовий зв'язок до 1 Тбайт/с

Команда вчених планує через 10 років реалізувати технологію в мережах 6G, хоча до них нікому не вдавалося довести ефективність "тривимірних" хвиль.

Китайські вчені заявили про відкриття "нового виміру" для бездротової передачі даних у вигляді вихрових радіохвиль. Подробиці дослідження наводить газета South China Morning Post.

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Співробітники аерокосмічного інституту Університету Цінхуа в Пекіні довели ефективність передачі даних за допомогою вихрових радіохвиль. Вони стверджують, що перехід у "новий вимір" дозволяє багаторазово збільшити швидкість обміну даними. Під час випробувань тестова бездротова лінія, розміщена в одному з комплексів для Олімпіади-2022, одночасно передавала понад 10 тис. відеопотоків з високою роздільною здатністю або близько 1 Тбайт даних за секунду, які передали на відстань 1 км.

Як пишуть джерела, дані передавалися в міліметровому діапазоні, але не звичайної "двовимірної", а "тривимірної" радіохвилі у вигляді спіралі (vortex waves). Звичайні хвилі переміщуються у просторі як умовно лінійна послідовність коливань електромагнітного поля, проте новий тип нагадує вихор, а інформація в ньому кодується при круговому русі. Багато вчених вважають, що подібний метод передачі даних не ущільнює потоки даних.

[ + – ] Схема роботи вихрових радіохвиль Фото: South China Morning Post

Перші експерименти з "вихровими" радіохвилями фізики почали проводити близько 120 років тому, але досі нікому не вдавалося довести їхню ефективність. Головна проблема полягає у збільшенні розміру хвиль та ослабленні сигналу з відстанню. Учені з Пекіна стверджують, що створили революційний передавач, ґрунтуючись на попередніх дослідженнях у цій галузі, і змогли запустити сфокусований "тривимірний" промінь. Крім того, вони зібрали високопродуктивний приймач, здатний швидко обробляти великий обсяг даних.

Автори дослідження також запевняють, що у 2018 році протестували "вихрову" установку та налагодили зв'язок між літаком та наземною станцією на відстані 172 км. Експеримент провели на замовлення військових, які зможуть використати технологію раніше за всіх. На початку наступного десятиліття новий спосіб бездротового зв'язку планують запровадити у мережі 6G.

Раніше стало відомо, що Nokia прискорила оптоволоконний інтернет до 600 Гбіт/с. Компанія протестувала мережу нового покоління у Фінляндії, протягнувши кабель на відстань 780 км.