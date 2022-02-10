В Китае оcвоили "новое измерение" и разогнали беспроводную связь до 1 Тбайт/с

Команда ученых планирует через 10 лет воплотить технологию в сетях 6G, хотя до них никому не удавалось доказать эффективность "трехмерных" волн.

Китайские ученые заявили об открытии "нового измерения" для беспроводной передачи данных в виде вихревых радиоволн. Подробности исследования приводит газета South China Morning Post.

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Сотрудники аэрокосмического института Университета Цинхуа в Пекине доказали эффективность передачи данных с помощью вихревых радиоволн. Они утверждают, что переход в "новое измерение" позволяет многократно увеличить скорость обмена данными. Во время испытаний тестовая беспроводная линия, размещенная в одном из комплексов для Олимпиады-2022 одновременно передавала более 10 тыс. видеопотоков с высоким разрешением или около 1 Тбайт данных в секунду, которые передали на расстояние 1 км.

Как пишут источники, данные передавались в миллиметровом диапазоне, но не обычной "двумерной", а "трехмерной" радиоволной в виде спирали (vortex waves). Обычные волны перемещаются в пространстве как условно линейная последовательность колебаний электромагнитного поля, однако новый тип напоминает вихрь, а информация в нем кодируется при круговом движение. Многие ученые считают, что подобный метод передачи данных не уплотняет потоки передаваемых данных.

[ + – ] Схема работы вихревых радиоволн Фото: South China Morning Post

Первые эксперименты с "вихревыми" радиоволнами физики начали проводить около 120 лет назад, но до сих пор никому не удавалось доказать их эффективность. Главная проблема заключается в увеличении размера волн и ослаблении сигнала с расстоянием. Ученые из Пекина утверждают, что создали революционный передатчик, основываясь на предыдущие исследования в этой области, и смогли запустить сфокусированный "трехмерный" луч. Кроме того, они собрали высокопроизводительный приемник, способный быстро обрабатывать большой объем данных.

Авторы исследования также уверяют, что в 2018 году протестировали "вихревую" установку и наладили связь между самолетом и наземной станцией на расстоянии 172 км. Эксперимент провели по заказу военных, которые смогут использовать технологию раньше всех. В начале следующего десятилетия новый способ беспроводной связи планируют внедрить в сети 6G.

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