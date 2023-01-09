У горах США з'явилися таємничі антени: ніхто не знає, навіщо вони

Версії відрізняються: від видобутку криптовалюти до таємничої мережі Wi-Fi.

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Останнім часом влада американського штату Юта перебуває в подиві — на громадських землях регіону знаходять усе більше й більше незрозумілих антен, пише видання Vice. Їхнє призначення департамент Солт-Лейк-Сіті досі не може визначити.

Пристрої складаються з акумуляторного блоку, передавача, роутера та сонячних батарей. Головним компонентом конструкції є антена LoRa. Вона працює в стандарті LoRaWAN у частотному діапазоні 900-930 MHz.

[ + – ] Частина демонтованої антени в штаті Юта Фото: Соцмережi

Основні версії, які обговорюють як фахівці, так і місцева спільнота, полягають у тому, що хтось вирішив розкинути таємничу мережу Wi-Fi для незрозумілих цілей. Але, швидше за все, йдеться про видобуток криптовалюти Helium.

Спосіб видобутку цієї криптовалюти дуже цікавий. На відміну від звичних криптовалют, які використовують комп'ютерні обчислення та ресурси відеокарт, процесорів або жорстких дисків, Helium видобувається засобами покриття мережі Wi-Fi. Чим ширша мережа — тим більше видобувається "гелію".

Місцева влада знайшла в інтернеті безліч статей про те, як видобувати "гелій" на основі подібних пристроїв, як бурити свердловини у важкодоступних місцях простими інструментами тощо. Є також безліч ресурсів, на яких майнери "гелію" хваляться висотою подібних антен.

Цікаво, що таких антен на землях у передгір'ї Солт-Лейк-Сіті знайшли вже більше дюжини. І найвища точка, на якій було виявлено одну з антен, — це вершина гори Маунт-Вайр, висота якої становить понад 2 тис. метрів. Підйом на гору займе більше за годину, і навряд чи поодинці вдалося б встановити там таку споруду, пробуривши свердловину та надійно закріпивши її.

Мешканці передгір'я виявили безліч подібних пристроїв, але не всі вони вдалося демонтувати — заважає зима. Та й влада не поспішає цього робити — поки антени особливо нікому не створюють проблем, і їх прибиратимуть у міру можливості.

[ + – ] Демонтувати загадкові антени заважає зима Фото: Соцмережi

Утім, і господар загадкових пристроїв не поспішає з'явитися, бо незрозуміло, чи висунуть йому якесь звинувачення та чи не змусять його платити компенсацію державі за досить витратний демонтаж цих антен.

До речі, місцева влада штату вже заявила, що якби власник з'явився та пояснив, навіщо саме потрібні йому ці антени, наприклад, для наукових досліджень, то штат, швидше за все, і так дозволив би йому встановити це обладнання.

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