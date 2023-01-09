В горах США появились таинственные антенны: никто не знает, для чего они

Версии разнятся: от добычи криптовалюты до таинственной сети Wi-Fi.

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В последнее время власти американского штата Юта прибывают в недоумении – на общественных землях региона находят все больше и больше непонятных антенн, пишет издание Vice. Их назначение департамент Солт-Лейк-Сити до сих пор не может определить.

Устройства состоят из аккумуляторного блока, передатчика, роутера и солнечных батарей. Главным компонентом конструкции является антенна LoRa. Она работает в стандарте LoRaWAN в частотном диапазоне 900-930 MHz.

[ + – ] Часть демонтированной антенны в штате Юта Фото: Соцсети

Основные версии, которые обсуждают как специалисты, так и местное сообщество, заключаются в том, что кто-то решил раскинуть таинственную сеть Wi-Fi для непонятных целей. Но, скорее всего, речь идет о добычи криптовалюты Helium.

Способ добычи этой криптовалюты очень интересен. В отличие от привычных криптовалют, которые используют компьютерные вычисления и ресурсы видеокарт, процессоров или жестких дисков, Helium добывается по средствам покрытия сети Wi-Fi. Чем шире сеть – тем больше добывается "Гелия".

Местные власти нашли в интернете множество статей о том, как добывать "Гелий" на основе подобных устройств, как бурить скважины в труднодоступных местах простыми инструментами и т.д. Есть так же множество ресурсов, на которых майнеры "Гелия" хвастаются высотой подобных антенн.

Любопытно, что подобных антенн на землях в предгорье Солт-Лейк-Сити нашли уже больше дюжины. И самая высокая точка, на которой была обнаружена одна из антенн, — это вершина горы Маунт-Вайр, высота которой составляет более 2 тыс. метров. Подъем на гору займет более часа и вряд ли в одиночку удалось бы установить там такое сооружение, пробурив скважину и надежно ее закрепив.

Жители предгорья обнаружили множество подобных устройств, но не все из них удалось демонтировать – мешает зима. Да и власти не спешат этого делать – пока антенны особо никому не мешают, и их будут убирать по мере возможности.

[ + – ] Демонтировать загадочные антенны мешает зима Фото: Соцсети

Впрочем, и владелец загадочных устройств не спешит объявиться, потому что непонятно, предъявят ли ему какое-либо обвинение и не заставят ли его платить компенсацию государству за довольно затратный демонтаж этих антенн.

Кстати, местные власти штата уже заявили, что если бы владелец объявился и пояснил зачем именно нужны ему эти антенны, например для научных исследований, то штат, скорее всего, и так позволил бы ему установить это оборудование.

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