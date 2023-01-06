Как улучшить сигнал вашего Wi-Fi и увеличить скорость Интернета: топ-5 советов

Не только размещение роутера, но и канал связи, а так же загруженность сети играют важнейшую роль в работе беспроводного Интернета.

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Плохой прием сигнала от роутера – настоящая головная боль для современного человека. Казалось бы, интернет есть, но он слишком медленный. Эксперты Fox News напоминают о главных правилах использования Wi-Fi.

"Лишние" пользователи могут тормозить Wi-Fi

Сегодня у каждого из нас есть недорогой доступ в Интернет. Но человеческая жадность не знает границ. Поэтому если у вас значительно упала скорость Интернета, то необходимо проверить: вдруг к вашему роутеру кто-то подключился. Особенно это касается пользователей, которые любят оставлять свой роутер без пароля.

Выяснить, это очень просто. В Интернете достаточно бесплатных программ для мониторинга подключенных устройств. Можно, например, использовать Wireless Network Watcher – портативную и бесплатную программу, которую не нужно устанавливать (работает прямо из архива).

Внимательно проверьте список и вспомните, какие личные устройства подключали к Wi-Fi. Нашли в списке незнакомое устройство? Тогда придется на роутер установить пароль. Только не забывайте, что в настройках роутера нужно выбрать не только сложный пароль, но поставить галочку напротив "шифрование WPA2" или хотя бы WPA. Протокол шифрования паролей WEP давно устарел и любой желающий сможет его взломать. Будет гораздо хуже, если таким образом к вашему роутеру получат доступ хакеры.

[ + – ] Wireless Network Watcher покажет, кто подключился к вашему Wi-Fi. Фото: Скриншот

Устаревший роутер следует сменить

Если ваш роутер поддерживает только 802.11g, то абсолютно точно вы нуждаетесь в новой модели устройства. Дело в том, что стандарт 802.11g позволяет получить скорость Интернета не более чем 54 Мбит/с. И это в идеальных условиях, если сидеть недалеко от роутера. Но соразмерно расстоянию, нагрузке и препятствиям скорость падает в разы.

А если на вашем роутере стоит отметка 802.11n, то такой гаджет, в принципе, подходит. С учетом, того, конечно, что вы не подключены к какому-нибудь тарифу в 300 Мбит/с или более. Все потому что стандарт 802.11n рассчитан на скорость в 150 Мбит/с, опять же в идеальных условиях. Таким образом вы переплачиваете за интернет не получая его. Большую роль играет и поддержка каналов связи: 2,4 ГГц и 5 ГГц. Но об этом мы поговорим чуть ниже.

А если на вашем роутере есть надпись 802.11ac, то в ближайшие 5 лет можете вообще ни о чем не думать. Скорости хватит с запасом для всего, при соответствующем тарифе провайдера, конечно же.

А теперь о размещении. Из прочитанного выше вы наверняка догадались, что роутер нужно расположить в наилучшей видимости подключенных устройств. Не нужно прятать роутер в шкафы или ящики – только максимальный обзор. Это залог хорошего сигнала.

И старайтесь не класть рядом с роутером беспроводные и другие электронные устройства – они будут создавать помехи. Сам роутер ненужно ставить на микроволновку или прятать за телевизор – сигнал от этого только ухудшится.

[ + – ] Роутеры с маркировкой 802.11ac работают лучше и качественнее Фото: Скриншот

Тариф интернет-провайдера имеет значение

Когда-то вы подключились по выгодной цене какому-либо тарифу провайдера и не хотите ничего менять. Что ж, это нормально. Но жизнь не стоит на месте. Если раньше вас вполне устраивало просто сидеть в социалках или неспеша пользоваться торрентами, то теперь наверняка хочется смотреть кино онлайн в хорошем качестве. К тому же вы наверняка стали замечать, что сайты, перегруженные визуальным контентом, стали загружаться все медленней. Виной тому скорость, за которую вы платите. Так что придется раскошелиться на более дорогой тариф.

На сегодня оптимальным для среднестатистического пользователя является тариф на 300 Мбит/с. Кстати, он не сильно дороже некогда популярного тарифа на 100 Мбит/с, которого сегодня хватит совсем уж не требовательному человеку. Но если финансы позволяют, то стоит выбрать более "скоростные" предложения на 500 Мбит/с или даже 1 000 Мбит/с.

В случае более дорогого тарифа вам не придется думать о том, сколько устройств подключено к Wi-Fi и кто из членов вашей семьи качает что-то на торрентах или смотрит онлайн забирая всю скорость.

[ + – ] Если вы заинтересованы в более высокой скорости, придется выбрать тариф подороже Фото: mediaexpert.pl

Выбирайте роутеры с поддержкой канала на 5 ГГц

Если вы в многоквартирном доме возьмете в руки смартфон и включите "поиск Wi-Fi", то заметите огромное количество беспроводных сетей. И подавляющее большинство из них будет работать на канале 2,4 ГГц. Это основной канал для недорогих роутеров, которые активно покупали пользователи много лет назад. Даже некоторые роутеры стандарта 802.11n имеют в своем распоряжение только этот канал. Из-за того, что все роутеры по соседству находятся рядом и "вещают" на одной частоте сигнал ухудшается, "замусоривается", а скорость падает.

На выручку приходят роутеры с поддержкой канала на 5 ГГц. Да, этот канал менее "дальнобойный" (и вы это заметите поочередно переключаясь между 2,4 ГГц и 5 ГГц), но он не захламленный. Поэтому проверьте характеристики своего роутера – вдруг у него есть поддержка 5 ГГц и переключитесь на этот канал. Просто многие люди попросту не знают, что их роутер может работать быстрее, если выбрать другой канал вещания Wi-Fi.

Кстати, роутеры стандарта 802.11n с поддержкой канала на 5 ГГц могут работать на скорости до 600 Мбит/с, а не только до 150 Мбит/с.

[ + – ] Скорость беспроводного Интернета падает, если им пользуются все домочадцы Фото: unsplash.com

Семья – пожиратель скорости беспроводного Интернета

Скорость домашнего Интернета может снизиться, если им пользуются все в доме: кто-то смотрит кино онлайн, кто-то качает большие файлы, а кто-то болтает с друзьями по Скайпу. Вам же нужно поработать и нужна высокая скорость соединения.

Остается только посоветовать обратиться к близким с соответствующей просьбой, а лучше договориться на семейном совете, что все тяжелые файлы и торренты будут скачиваться ночью, пока все отдыхают. Или можете поступить проще – подключиться к гигабитному тарифу и вообще не задумываться о таких мелочах.

Ранее Фокус рассказывал, как ученые научились передавать сигнал Wi-Fi просто через зонтики.