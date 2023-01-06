Як покращити сигнал вашого Wi-Fi та збільшити швидкість інтернету: топ 5 порад

Не лише розміщення роутера, а й канал зв'язку, а також завантаженість мережі відіграють найважливішу роль роботі бездротового інтернету.

Related video

Поганий прийом сигналу від роутера — справжній головний біль для сучасної людини. Здавалося б, інтернет є, але він надто повільний. Експерти Fox News нагадують про основні правила використання Wi-Fi.

"Зайві" користувачі можуть гальмувати Wi-Fi

Сьогодні кожен із нас має недорогий доступ в інтернет. Але людська жадібність не знає меж. Тому якщо у вас значно впала швидкість інтернету, необхідно перевірити: раптом до вашого роутера хтось підключився. Особливо це стосується користувачів, котрі люблять залишати свій роутер без пароля.

З'ясувати це дуже просто. В інтернеті є достатньо безкоштовних програм для моніторингу підключених пристроїв. Можна, наприклад, використовувати Wireless Network Watcher — портативну та безкоштовну програму, яку не потрібно встановлювати (працює прямо з архіву).

Уважно перевірте список і пригадайте, які особисті пристрої підключали до Wi-Fi. Знайшли у списку незнайомий пристрій? Тоді доведеться на роутер встановити пароль. Тільки не забувайте, що в налаштуваннях роутера потрібно вибрати не тільки складний пароль, а й поставити галочку навпроти "шифрування WPA2" або хоча б WPA. Протокол шифрування паролів WEP давно застарів і будь-хто охочий зможе його зламати. Буде набагато гірше, якщо в такий спосіб до вашого роутера отримають доступ хакери.

[ + – ] Wireless Network Watcher покаже, хто підключився до Wi-Fi Фото: Скриншот

Застарілий роутер варто поміняти

Якщо ваш роутер підтримує лише 802.11g, то абсолютно точно ви потребуєте нової моделі пристрою. Справа в тому, що стандарт 802.11g дозволяє отримати швидкість інтернету не більше ніж 54 Мбіт/с. І це в ідеальних умовах, якщо сидіти прямо недалеко від роутера, але пропорційно відстані, навантаженню і перешкодам швидкість падає в рази.

А якщо на вашому роутері стоїть позначка 802.11n, такий гаджет, у принципі, підходить. З урахуванням того, звичайно, що ви не підключені до якогось тарифу 300 Мбіт/с або більше. Все тому що стандарт 802.11n розрахований на швидкість 150 Мбіт/с, знову ж таки в ідеальних умовах. Велику роль грає і підтримка каналів зв'язку: 2,4 ГГц та 5 ГГц. Але про це ми поговоримо трохи нижче.

А якщо на вашому роутері є напис 802.11ac, то в найближчі 5 років можете взагалі ні про що не думати. Швидкості вистачить із запасом для всього, за умов відповідного тарифу провайдера, звичайно.

А тепер про розміщення. З прочитаного вище ви напевно здогадалися, що роутер необхідно розмістити в кращій видимості підключених пристроїв. Жодних шаф або ящиків — тільки максимальний огляд. Це запорука хорошого сигналу.

І намагайтеся не класти поруч із роутером бездротові й інші електронні пристрої — вони створюватимуть перешкоди. Сам роутер не потрібно ставити на мікрохвильову піч або ховати за телевізор — сигнал від цього тільки погіршиться.

[ + – ] Роутери з маркуванням 802.11ac працюють краще та якісніше Фото: Скриншот

Тариф інтернет-провайдера має значення

Колись ви підключилися за вигідною ціною будь-якого тарифу провайдера і не хочете нічого змінювати. Що ж, це нормально. Але життя не стоїть на місці. Якщо раніше вас цілком влаштовувало просто сидіти в соціалках або не поспішаючи користуватися торентами, то тепер напевно хочеться дивитися кіно онлайн у високій якості. До того ж ви, напевно, стали помічати, що сайти, перевантажені візуальним контентом, почали завантажуватися все повільніше. Виною тому швидкість, за яку ви платите. Тож доведеться розщедритися на дорожчий тариф.

Сьогодні оптимальним для середньостатистичного користувача є тариф на 300 Мбіт/с. До речі, він не дуже дорожчий за колись популярний тариф на 100 Мбіт/с, якого сьогодні вистачить зовсім не вимогливій людині. Але якщо фінанси дозволяють, то варто вибрати "швидкіші" пропозиції на 500 Мбіт/с або навіть 1 000 Мбіт/с.

У разі дорожчого тарифу вам не доведеться думати про те, скільки пристроїв підключено до Wi-Fi та хто з членів вашої родини качає щось на торентах або дивиться онлайн, забираючи всю швидкість.

[ + – ] Якщо ви зацікавлені у вищій швидкості, доведеться обрати тариф дорожче Фото: mediaexpert.pl

Обирайте роутери з підтримкою каналу на 5 ГГц

Якщо ви в багатоквартирному будинку візьмете в руки смартфон та увімкнете пошук Wi-Fi, то помітите величезну кількість бездротових мереж. І переважна більшість із них працюватиме на каналі 2,4 ГГц. Це основний канал для недорогих роутерів, які активно купували користувачі багато років тому. Навіть деякі роутери стандарту 802.11n мають у своєму розпорядженні лише цей канал. Через те, що всі роутери по сусідству знаходяться поруч і "віщають" на одній частоті, сигнал погіршується, "засмічується", а швидкість падає.

На допомогу приходять роутери з підтримкою каналу на 5 ГГц. Так, цей канал менш "дальнобійний" (і ви це помітите по черзі перемикаючись між 2,4 ГГц та 5 ГГц), але він не захаращений. Тому перевірте характеристики свого роутера — раптом у нього є підтримка 5 ГГц і перейдіть на цей канал. Просто багато людей просто не знають, що їх роутер може працювати швидше, якщо вибрати інший канал віщання Wi-Fi.

До речі, роутери стандарту 802.11n із підтримкою каналу на 5 ГГц можуть працювати на швидкості до 600 Мбіт/с, а не лише до 150 Мбіт/с.

[ + – ] Швидкість бездротового інтернету падає, якщо ним користуються всі домочадці Фото: unsplash.com

Сім'я — пожирач швидкості бездротового інтернету

Швидкість домашнього інтернету може знизитися, якщо ним користуються всі вдома: хтось дивиться кіно онлайн, хтось качає великі файли, а хтось розмовляє з друзями по скайпу. Вам потрібно попрацювати і потрібна висока швидкість з'єднання. Залишається тільки порадити звернутися до близьких із відповідним проханням, а краще домовитися на сімейній раді, що всі важкі файли та торенти будуть скачуватися вночі, поки всі відпочивають. Або можете зробити простіше — підключитися до гігабітного тарифу й узагалі не замислюватися про такі дрібниці.

Раніше Фокус розповідав, як учені навчилися передавати сигнал Wi-Fi просто через парасольки.