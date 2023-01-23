Ученые разработали антенны-оригами: помогут общаться с роботами и летающими авто

В основе конструкции лежит принцип оригами – антенны могут менять свою форму.

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Группа ученых из Принстонского университета представила свою разработку видоизменяющихся антенн, пишет Techxplore.

По словам ученого Кошика Сенгупты, возможность конфигурировать направленность и форму антенн станет незаменимой в среде с большим количеством препятствий, например городах. И хотя множество задач передачи электромагнитных волн можно и нужно решать с антеннами привычной решетчатой формы, такая манипулятивность дает размах действий, утверждает ученый.

[ + – ] Принцип работы антенн-оригами Фото: Соцсети

По его словам, антенные массивы на основе оригами могут значительно улучшить сенсорные технологии, необходимые для беспилотного транспорта, роботов и киберфизических систем. Относительная простота такой конструкции также означает, что сенсорные решетки могут быть легкими и недорогими, а это значительно упрощает и удешевляет их производство.

Благодаря своей гибкости антенны-оригами для Wi-Fi могут гораздо лучше захватывать сложные трехмерные сцены, с которыми не могут справиться обычные антенные решетки. Сенгупта видит будущее своих антенн в сегменте все возрастающего развития беспроводных сетей и беспроводной передачи данных: умные города, автономные автомобили, виртуальная реальность и робототехника.

Но на этом группа ученых под руководством Сенгупты не останавливается и уже работает над методом преобразование своих антенн-оригами в сложные конструкции из нескольких моделей. Это должно обеспечить гиперспектральное зондирование в широком диапазоне частот и объединить информацию вместе с топологией поверхности.

Ранее Фокус писал, что в горах США появились таинственные антенны: никто не знает, для чего они.