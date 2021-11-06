Японські інженери навчать 5G-вишки заряджати електронні пристрої на відстані

Спочатку зона бездротової зарядки діятиме в радіусі 10 метрів, але потім її розширять до 100 метрів.

Японська компанія-оператор SoftBank Corp розробила нову технологію, яка дозволить використовувати вежі мобільного зв'язку 5G для бездротового заряджання пристроїв. Подробиці з'ясувало видання Nikkei Asia.

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SoftBank планує встановити нове обладнання на власних базових станціях, як тільки уряд Японії послабить обмеження використання бездротових технологій і дозволить провести випробування. Як запевняють інженери, користувачі зможуть підзарядити навушники, розумні годинники і будь-які пристрої, включаючи медичні датчики, просто проходячи повз вишки.

Електричний заряд передаватиметься у високочастотному діапазоні 28 гігагерц, який використовують мережі 5G. Щоб унеможливити шкоду для людського організму, обладнання передаватиме близько 1 мілівата електроенергії на відстань до 10 метрів, хоча в майбутньому розробники хочуть розширити зону зарядки до 100 метрів. Технології пророкують багато інших застосувань, наприклад, відстеження пристроїв для запобігання крадіжкам.

Поки що уряд Японії обмежує використання бездротової зарядки, адже передача енергії може створювати перешкоди для систем зв'язку. До кінця 2021 року Міністерство внутрішніх справ та комунікацій обіцяє видати указ про виділення деяких частот спеціально під цю технологію. Тим часом SoftBank по всій країні замінює 200 тисяч базових станцій 4G на версії 5G. Влада планує спочатку дозволити бездротову зарядку всередині приміщень, а до 2024 року відкрити цю технологію для використання на вулиці. SoftBank планує застосовувати технологію вже з 2025 року.

За підрахунками аналітичної компанії Research and Markets, до 2026 року світовий ринок бездротової зарядки зросте в 2,3 рази і становитиме $15,3 млрд. Зараз у всьому світі використовують стандарт Qi для бездротової передачі енергії між пристроями. Компанії Ossia та Powercast продають у США обладнання, яке заряджає смартфони та іншу техніку, використовуючи електромагнітні хвилі.

Раніше писали, що Європа хоче впровадити універсальну зарядку для смартфонів, планшетів та ігрових консолей. Як підрахували автори ініціативи, однакові для всіх роз'єми USB-C та зарядні пристрої до них дозволять мешканцям континенту заощаджувати до €250 млн на рік.

Повідомляли також, що влада США не може визначитися, наскільки роз'єм 5G-мережа небезпечна для літаків. Як попереджає управління з авіації, частоти можуть створювати перешкоди у роботі обладнання, необхідних для безпеки польоту та посадки.