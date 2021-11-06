Японские инженеры научат 5G-вышки заряжать электронные устройства на расстоянии

Поначалу зона беспроводной зарядки будет действовать в радиусе 10 метров, но позже ее расширят до 100 метров.

Японская компания-оператор SoftBank Corp разработала новую технологию, которая позволит использовать вышки мобильной связи 5G для беспроводной зарядки устройств. Подробности выяснило издание Nikkei Asia.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

SoftBank планирует установить новое оборудование на собственных базовых станциях, как только правительство Японии ослабит ограничения на использование беспроводных технологий и разрешит провести испытания. Как уверяют инженеры, пользователи смогут подзарядить наушники, умные часы и любые носимые устройства, включая медицинские датчики, просто проходя мимо вышек.

Электрический заряд будет передаваться в высокочастотном диапазоне 28 гигагерц, который используют сети 5G. Чтобы исключить вред для человеческого организма, оборудование будет передавать около 1 милливатта электроэнергии на расстояние до 10 метров, хотя в будущем разработчики хотят расширить зону зарядки до 100 метров. Технологии пророчат много других применений, например, отслеживание устройств для предотвращения краж.

Пока правительство Японии ограничивает использование беспроводной зарядки, ведь передача энергии может создавать помехи для систем связи. До конца 2021 года Министерство внутренних дел и коммуникаций обещает издать указ о выделении некоторых частот специально под эту технологию. Тем временем, SoftBank по всей стране заменяет 200 тысяч базовых станций 4G на версии 5G. Власти планируют сначала разрешить беспроводную зарядку внутри помещений, а к 2024 году открыть эту технологию для использования на улице. SoftBank планирует применять технологию уже в 2025 году.

По подсчетам аналитической компании Research and Markets, к 2026 году мировой рынок беспроводной зарядки вырастет в 2,3 раза и составит $15,3 млрд. Сейчас по всему миру используют стандарт Qi для беспроводной передачи энергии между устройствами. Компании Ossia и Powercast продают в США оборудование, которое заряжает смартфоны и прочую технику, используя электромагнитные волны.

Ранее писали, что Европа хочет внедрить универсальную зарядку для смартфонов, планшетов и игровых консолей. Как подсчитали авторы инициативы, одинаковые для всех разъемы USB-C и зарядные устройства к ним позволят жителям континента экономить до €250 млн в год.

Сообщали также, что власти США не могут определиться, насколько разъем 5G-сеть опасна для самолетов. Как предупреждает управление по авиации, частоты могут создавать помехи в работе оборудования, необходимых для безопасности полета и посадки.