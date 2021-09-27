Европа хочет внедрить универсальную зарядку для смартфонов, планшетов и приставок

Согласно инициативе чиновников, универсальный зарядный разъем USB-C должен быть внедрен в рынки смартфонов, планшетов, игровых приставок и наушников.

В Европейском союзе хотят запретить все виды зарядных устройств, кроме USB-C. Благодаря одному зарядному устройству, которое подходит для всех телефонов, жители континента будут ежегодно экономить до €250 млн. Об этом сообщает Euronews.

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В рамках инициативы Европейской комиссии, разъем USB-C должен стать стандартным портом для всех мобильных смартфонов, телефонов, планшетов, камер, наушников, портативных колонок и игровых приставок. Зарядные устройства также должны быть в продаже отдельно от устройств.

Представители комиссии говорят, что делается это не в пику Apple, чьи устройства заряжаются с помощью разъема Lightning: такой шаг объясняется лишь тем, что за несколько десятилетий производители так и не смогли прийти к общему решению.

В свою очередь Apple уже высказалась против этого шага.

"Мы обеспокоены столь строгими мерами. Использование только одного типа разъема вредит инновациям, а не поощряет их, что, в конечном итоге, скажется на потребителях как в Европе, так и во всем мире", — заявляет компания.

Согласно инициативе, компании-производители электронных устройств должны будут в течение двух лет перейти на разъемы одного типа.

Как известно, в устройствах iPhone и Android используются разные разъемы для зарядки — Lightning и USB-C, соответственно. У половины мобильных телефонов, проданных в 2018, был разъем типа USB micro-B, у 29% устройств — USB-C, и у 21% — разъем Lightning, согласно результатам исследования, проведенного Европейской комиссией в 2019 году.

Ранее "Фокус" писал о том, что переход на единый разъем позволит сократить объемы электронных отходов в Европе, которые еще в 2016 году составляли 16,6 кг на одного жителя.