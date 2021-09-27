Європа хоче впровадити універсальну зарядку для смартфонів, планшетів і приставок

Згідно з ініціативою чиновників, універсальний зарядний роз'єм USB-C повинен бути впроваджений у ринки смартфонів, планшетів, ігрових приставок і навушників.

У Європейському союзі хочуть заборонити всі види зарядних пристроїв, крім USB-C. Завдяки одному зарядному пристрою, який найкраще підходить для всіх телефонів, жителі континенту щорічно економитимуть до €250 млн. Про це повідомляє Euronews.

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У межах ініціативи Європейської комісії роз'єм USB-C повинен стати стандартним портом для всіх мобільних телефонів, телефонів, планшетів, камер, навушників, портативних колонок та ігрових приставок. Зарядні пристрої також повинні бути в продажу окремо від пристроїв.

Представники комісії кажуть, що робиться це не в піку Apple, чиї пристрої заряджаються за допомогою роз'єму Lightning: такий крок пояснюється лише тим, що за кілька десятиліть виробники так і не змогли прийти до спільного рішення.

У свою чергу Apple вже висловилася проти цього кроку.

"Ми стурбовані настільки суворими заходами. Використання тільки одного типу роз'єму шкодить інноваціям, а не заохочує їх, що, в підсумку, позначиться на споживачах як у Європі, так і в усьому світі", — заявляє компанія.

Згідно з ініціативою, компанії-виробники електронних пристроїв повинні будуть протягом двох років перейти на роз'єми одного типу.

Як відомо, в пристроях iPhone та Android використовуються різні роз'єми для зарядки — Lightning і USB-C відповідно. У половини мобільних телефонів, проданих у 2018, був роз'єм типу USB micro-B, у 29% пристроїв — USB-C, і у 21% — роз'єм Lightning, згідно з результатами дослідження, проведеного Європейською комісією у 2019 році.

Раніше "Фокус" писав про те, що перехід на єдиний роз'єм дозволить скоротити обсяги електронних відходів у Європі, які ще у 2016 році становили 16,6 кг на одного жителя.