Надежный, но опасный. Ученые успешно испытали "радиоактивный" беспроводной Интернет (фото)

Технология опасна для людей, однако может обеспечить связь в местах, куда не дотягивается обычный Wi-Fi.

Физики разработали технологию беспроводной передачи цифровых данных при помощи ядерного излучения. Исследование опубликовано на сайте ScienceDirect.

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Современные технологии предусматривают кодирование и передачу информации в виде радиосигналов или по оптоволоконным кабелям, однако сотрудники Ланкастерского университета (Великобритания) и Института Йожефа Стефана (Словения) попытались использовать для передачи данных так называемые "быстрые нейтроны".

Сначала исследователи измерили испускание частиц, образовавшихся после распада радиоактивного изотопа калифорний-252, который используется в пусковых стержнях ядерных реакторов. Выбросы измерялись при помощи специального детектора, содержащего сцинтилляционный агент EJ-309, а потом данные заносились на портативный компьютер.

После этого инженеры использовали данные об излучении, чтобы закодировать в модуляцию нейтронного поля несколько типов данных: слово, алфавит, случайные числа. Во время испытаний числа, выбранные программой-генератором, были вслепую закодированы, отправлены на ноутбук и успешно расшифрованы с точностью в 100%.

"Мы продемонстрировали потенциал излучения быстрых нейтронов и то, что их можно использовать в качестве инфраструктуры, обеспечивающей беспроводную связь для приложений, где обычная электромагнитная передача либо невозможна, либо изначально ограничена", — заявил профессор Малькольм Джойс.

[ + – ] Схема работы беспроводной связи на основе быстрых нейтронов Фото: Retallack et al/ScienceDirect

Ученый добавил, что быстрые нейтроны могут намного лучше передавать информацию по сравнению с обычными электромагнитными волнами, которые сильно ослабляются при прохождении через различные материалы, включая металлы. Иногда мощность беспроводного сигнала критически важна в местах, где много металлических конструкций, переборок или под водой. К примеру, быстрые нейтроны можно использовать во время спасательных операций или обслуживания ядерных реакторов. Они распространяются на большие расстояния.

По словам ученых, использовать быстрые нейтроны в системах беспроводной связи на сегодняшний день очень сложно и опасно, ведь они могут сделать некоторые изотопы радиоактивными. Однако эту проблему попытались решить и разработали миниатюрный импульсный нейтронный генератор, который совместим с использованием в интегральных схемах и который создает слабые потоки частиц.

Ранее писали о том, что в Японии планируют заставить 5G-вышки заряжать гаджеты на расстоянии. Мобильный оператор SoftBank Corp заменит свои базовые станции и протестирует новую технологию, как только правительство даст разрешение и выделит частотный диапазон. Когда она заработает, пользователям будет достаточно подойти к вышке на 10 м, чтобы подзарядить свой смартфон или планшет, в будущем радиус увеличат до 100 м.

Сообщали также, что ученые совершили квантовую телепортацию данных на десятки метров. Технология может значительно ускорить оптоволоконный Интернет.