Биткоин по $8000 и Ethereum по $420: аналитики прогнозируют резкое падение крипты

Эксперты финансового рынка полагают, что криптовалюты ждет неминуемых крах — на это указывает анализ графиков курса.

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Согласно данным Chart Watcher 22V, "эфир" может упасть еще на 80%, вслед за биткоин. О том, что ждет популярные криптовалюты сообщило издание bloomberg.com и финансист Питер Шифф.

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В Твиттере Питер Шифф, гендиректор компании Euro Pacific Capital, обратил внимание, что на графике, отражающем скачки курса биткоина, появились "двойная вершина" и пики, которые он назвал "голова и плечи". Шифф полагает, что такое сочетание говорит о том, что BTC ждет падение. Шифф полагает, что биткоин скатится с сегодняшних $30,6 тыс. до $8 тыс.

Известно, что Питер Шифф является криптоскептиком. С того момента, как появилась криптовалюта, он заявлял, что она не сможет стать платежным средством, а также расценивал ее как финансовый пузырь, который обязательно лопнет.

[ + – ] Прогноз падения курса Ethereum

Другой аналитик, Джон Рок, работающий в компании 22V Research, отметил, что курс "эфира", второй по величине криптовалюты по капитализации, упал примерно на 60% по сравнению с ноябрьским рекордом. По его словам, это еще не конец, и Ethereum может в будущем просесть еще на 80%. Таким образом, его минимальная цена составит около $420, хотя сейчас крипта торгуется на уровне $2 тыс.

"Эфир" ежедневно перепродается и не может расти", — отметил Рок.

Ранее мы сообщали о том, что многие инвесторы, вложившиеся в биткоин, потеряли деньги из-за обрушения курса. В инвестиционной компании Fundstrat Global Advisors отметили, что курс BTC может просесть до $29 тыс. Аналитики были недалеки от истины — через неделю после их прогноза крипта торгуется за $30 тыс.