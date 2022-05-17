Біткоїн за $8000 і Ethereum за $420: аналітики прогнозують різке падіння крипти

Експерти фінансового ринку вважають, що криптовалюти чекає на неминучий крах — на це вказує аналіз графіків курсу.

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За даними Chart Watcher 22V, "ефір" може впасти ще на 80%, слідом за біткоїном. Про те, що чекає популярні криптовалюти, повідомило видання bloomberg.com і фінансист Пітер Шифф.

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У Твіттері Пітер Шифф, гендиректор компанії Euro Pacific Capital, звернув увагу, що на графіці, що показує стрибки курсу біткоїну, з'явилися "подвійна вершина" та вершини, які він назвав "голова та плечі". Шифф вважає, що таке поєднання говорить про те, що BTC чекає падіння. Шифф вважає, що біткоїн скотиться з сьогоднішніх $30,6 тис. до $8 тис.

Відомо, що Пітер Шифф є криптоскептиком. Відтоді, як з'явилася криптовалюта, він заявляв, що вона не зможе стати платіжним засобом, а також розцінював її як фінансовий міхур, який обов'язково лусне.

[ + – ] Прогноз падіння курсу Ethereum

Інший аналітик, Джон Рок, який працює в компанії 22V Research, зазначив, що курс "ефіру", другий за величиною криптовалюти з капіталізації, впав приблизно на 60%, якщо порівняти з листопадовим рекордом. За його словами, це ще не кінець і Ethereum може в майбутньому просісти ще на 80%. Так його мінімальна ціна становитиме близько $420, хоча зараз криптою торгують на рівні $2 тис.

"Ефір" щодня перепродається і не може зростати", — зазначив Рок.

Раніше ми повідомляли про те, що багато інвесторів, які вклали в біткоїн, втратили гроші через обвал курсу. В інвестиційній компанії Fundstrat Global Advisors зазначили, що курс BTC може просісти до $29 тис. Аналітики були недалекі від істини — через тиждень після їхнього прогнозу крипта торгується за $30 тис.