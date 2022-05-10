Понад 40% власників біткоїну пішли в мінус через провал курсу крипти

На думку фахівців із інвесткомпанії Fundstrat Global Advisors, курс біткоїна може знизитися до $29 тис.

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Курс біткоїна просів на 55% з листопада 2021 року, що спричинило втрату коштів деякої кількості інвесторів. Про це повідомляє CNBC.

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Видання пише про те, що понад 40% холдерів втратили значні суми, оскільки курс біткоїна обвалився, і тепер на їхніх рахунках грошей менше, ніж вони спочатку вклали. Медіа посилається на звіт аналітичної компанії GlassNode.

Аналітики вважають, що кількість інвесторів, які прогоріли, зростатиме, якщо не брати до уваги трейдерів, які змогли заробити протягом пів року — з того моменту, коли BTC оцінювався в $69 тис. Протягом квітня вміст 15,5% криптогаманців різко скоротився, а сам біткоїн обвалився до показника $31 тис.

У Glassnode заявили, що інвестори почали частіше проводити й оплачувати так звані термінові транзакції. Відомо, що термінові транзакції передбачають вищі збори за прискорення їхнього проведення. Лише протягом тижня (на початку травня) інвестори сумарно сплатили 3,07 BTC за такі транзакції. Раніше аналітики не фіксували настільки значних сум. Експерти кажуть, що інвестори хотіли уникнути ризиків "у відповідь на волатильність ринку", тому під час розпродажу, який відбувся з 2 по 8 травня, біткоїни на суму $3,15 млрд були переведені з гаманців на біржі та згодом виведені. Виведення коштів на таку велику суму не фіксувалося експертами з листопада 2021 року.

Як повідомляють у Glassnode, велика кількість холдерів відмовляються від біткоїна як накопичувального засобу, причому цей тренд охоплює як "китів", так і дрібних власників, іменованих "креветками". Ті, в кого на рахунку менше 1 BTC, усе ще залишаються вірними найпопулярнішій криптовалюті й намагаються її накопичити.

Раніше ми повідомляли про те, які прогнози для біткоїна на літо 2022 року.