Біткоїн продовжить дешевшати: що очікує ринок криптовалют влітку 2022 року

Слідом за найпопулярнішою криптою "посипалися" Ethereum, Solana та інші альткоїни — загальна капіталізація скоротилася до $640 млрд.

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Вартість біткоїну впала з пікових $69 тис., досягнутих у листопаді 2021 року, до $33 тис. на початку травня 2022 року, вкотре продемонструвавши високу волатильність. Експерти ринку вважають, що падіння продовжиться влітку, повідомляє interestingengineering.com.

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Після того, як з'явилися повідомлення про те, що Федеральна резервна система США має на меті врегулювати грошово-кредитну політику, з'явилися перші чутки про те, що найпопулярніша криптовалюта може впасти. Попри те, що очікувався раптовий обвал, втрата вартості була відносно поступовою, курс безперервно знижувався протягом чотирьох днів. Федеральна резервна система США справді підвищила відсоткові ставки на 50 базисних пунктів, що стало найбільшим підвищенням за понад 20 років. Те саме зробили центральні банки інших країн — Великобританії, Австралії, після чого Nasdaq впав майже на 5%, а Nikkei — на 2,5%, повідомляє BBC.

Криптовалюти розглядають як ризиковані активи, і коли ринки невизначені, інституційні інвестори продають їх та вкладають свої кошти в безпечніші інвестиції, пише ЗМІ. Саме це і є причиною падіння курсу біткоїну та інших криптовалют — Ethereum просів на 8,7%, ADA Cardano та Solana — на 10%, SHIB — на 13%.

[ + – ] Біткоїн впав до найнижчого рівня з липня 2021 року

За повідомленням Coin Desk, після рекордного максимуму минулого року курс BTC тримався в діапазоні від $35 до $46 тис. останні кілька місяців. У неділю, 8 травня 2022 року, біткоїн коштував $33 710 — це найнижчий показник із січня цього року. І хоча ціна, можливо, ще не знаходиться у вільному падінні, вона безперечно піде вниз у найближчому майбутньому, вважають у Coin Desk.

"Якщо ціна впаде нижче за $32 951, це стане новим мінімумом з липня 2021 року і свідченням високої волатильності. Від біткоїну залежать курси багатьох діджитал-активів, загальна капіталізація яких минулого року перевищила $3 трлн, але зараз скоротилася до $640 млрд", — пише медіа.

Ще одним тривожним "дзвіночком" є ситуація на ринку праці в США, де переважає стале зростання зайнятості. Якщо тенденція збережеться, це може призвести до зростання заробітної плати та стрибка інфляції, що змусить Федеральну резервну систему вжити додаткових заходів, що може ще більше налякати інституційних інвесторів, йдеться у звіті CoinDesk.

Раніше ми повідомляли про те, що через різке падіння капіталізація біткоїну скоротилася на 128 млрд доларів за лічені години.