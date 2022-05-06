Власники біткоїнів втратили 128 мільярдів доларів за лічені години

Експерти ринку попереджають: курс BTC може продовжити падіння до $25 тис. за "монету".

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Капіталізація BTC скоротилася на $128 млрд протягом кількох годин 5 травня 2022 року. Це сталося після оголошення ФРС про підвищення відсоткових ставок, повідомляє CNBC. Інші криптовалюти, ETH та XRP, також просіли того дня

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Усього пів року тому біткоїн досяг свого історичного максимуму. Його ринкова капіталізація перевищила показники таких техногігантів, як Apple, наприклад. Тепер курс BTC спікірував вниз під впливом макроекономічних тенденцій. Аналіз показав, що курс цієї криптовалюти реагує на різні економічні чинники так, як і акції Nasdaq. Відбувається це не тому, що біткоїн пов'язаний з ними, а тому, що він належить до тієї ж категорії активів, що й акції. В результаті, грошово-кредитна політика робить на крипту такий самий вплив, як і на Nasdaq.

Раніше профільні ЗМІ повідомляли, що Федеральна резервна система США оголосить про посилення грошово-кредитної позиції. Тоді експерти з криптографії попередили, що біткоїн може впасти, попри те, що криптовалюти та фондові ринки трохи зросли в ціні після того, як ФРС спростувала чутки про подальше підвищення відсоткових ставок, повідомляє CoinDesk.

Проте наступного дня, в четвер 5 травня, було видно, як рішення ФРС підвищити відсоткові ставки на 50 базисних пунктів вплинуло на цифрові активи — біткоїн впав на цілих 8%.

Експерти вважають, що падіння біткоїнів до $36 тис., що спостерігали в четвер, — це ще не межа, оскільки курс може впасти ще більше найближчими днями. Найоптимістичніші прогнози — це курс на рівні $36 тис., а ось песимістичні прогнози вказують на вартість у $25 тис. Заяви про подальше падіння курсу не є безпідставними, оскільки дії ФРС у боротьбі з інфляцією можуть підштовхнути ринки США до рецесії.

"Якщо це втішить криптоентузіастів, то повідомляємо, що Nasdaq упав майже на 5%, а S&P500 втратив майже 4% вартості в день падіння біткоїнів", — пише interestingengineering.com.

Фокус писав про причини, які можуть спровокувати падіння курсу найпопулярнішої криптовалюти — біткоїну.