Владельцы биткоинов потеряли 128 миллиардов долларов в считанные часы

Эксперты рынка предупреждают: курс BTC может продолжить падение до $25 тыс. за "монету".

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Капитализация BTC сократилась на $128 млрд в течение нескольких часов 5 мая 2022 года. Это произошло после объявления ФРС о повышении процентных ставок, сообщает CNBC. Другие криптовалюты, ETH и XRP, также просели в тот день

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Всего полгода назад биткойн достиг своего исторического максимума. Его рыночная капитализация превысила показатели таких техно-гигантов, как Apple, к примеру. Теперь же курс BTC спикировал вниз под влиянием макроэкономических тенденций. Анализ показал, что курс данной криптовалюты реагирует на различные экономические факторы так же, как и акции Nasdaq. Происходит это не потому, что биткойн связан с ними, а потому, что он относится к той же категории активов, что и акции. В итоге, денежно-кредитная политика оказывает на крипту такое же влияние, как и на Nasdaq.

Ранее профильные СМИ сообщали, что Федеральная резервная система США объявит об ужесточении денежно-кредитной позиции. Тогда эксперты по криптографии предупредили, что биткойн может рухнуть, несмотря на то что криптовалюты и фондовые рынки немного выросли в цене после того, как ФРС опровергла слухи о дальнейшем повышении процентных ставок, сообщает CoinDesk.

Однако на следующий день, в четверг 5 мая, было видно, каким образом решения ФРС повысить процентные ставки на 50 базисных пунктов повлияло на цифровые активы — биткойн рухнул на целых 8%.

Эксперты считают, что падение биткойнов до $36 тыс., наблюдавшееся в четверг, — это еще не предел, так как курс может упасть еще больше в ближайшие дни. Самые оптимистичные прогнозы — это курс на уровне $36 тыс., а вот пессимистические прогнозы указывают на стоимость в $25 тыс. Заявления о дальнейшем падении курса не беспочвенны, так как действия ФРС по борьбе с инфляцией могут подтолкнуть рынки США к рецессии.

"Если это утешит криптоэнтузиастов, то сообщаем, что Nasdaq упал почти на 5%, а S&P500 потерял почти 4% стоимости в день падения биткойнов", — пишет interestingengineering.com.

Фокус писал о причинах, которые могут спровоцировать падение курса самой популярной криптовалюты — биткоина.