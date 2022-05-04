Курс биткоина может обвалиться до $28 тысяч: эксперты раскрыли причины

Федеральная резервная система США может обрушить стоимость самой популярной криптовалюты в мире.

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Стоимость биткойна может обвалиться, если Федеральная резервная система США объявит о своем решении поднять процентную ставку. Согласно сообщению Forbes, BTC может упасть до $28 тысяч.

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Криптовалюты всегда были волатильными активами: их стоит держать, но не стоит использовать в качестве платежного средства; их курс мог внезапно обвалиться или, наоборот, резко взлететь после твита Илона Маска. Эксперты полагают, что в мае биткоин ждет очередное падение, которое, скорее всего, будет связано с ужесточением денежно-кредитной политики Центрального банка США для сдерживания инфляции. Издание Forbes сообщает, что Федеральная резервная система может увеличить процентные ставки на 50 базисных пунктов — самый большой показатель за последние 22 года. Такой исторический рост ставки неизбежно приведет к сокращению самых разных активов, и биткойн, и другие криптовалюты не станут исключением.

Согласно отчету Coindesk, многолетний анализ скачков курса биткойна показал, что на цифровой актив влияют же тренды, что и на иные "традиционные" активы, а также инфляция и денежно-кредитная политика центробанков, сообщает СМИ.

Эксперты из Arcane Research построили график корреляции цен на биткойны, акции техно-компаний и золота. Крайние значения шкалы равнялись 1, что означает полную синхронизацию, и -1, что означает ценовой рассинхрон. Ученые сделали вывод, что на курс биткоина влияли макроэкономические показатели.

[ + – ] Анализ роста и падения цен на акции. биткоин и золото

В итоге специалисты пришли ко мнению, что если Федеральная резервная система продолжит свой ужесточать денежно-кредитную политику, BTC тоже "достанется".

Технический анализ ценовых графиков также является еще одним источником прогнозирования направления движения криптовалюты. Эксперты сообщили Coindesk, что инвесторы какое-то время были настроены по-медвежьи в отношении Биткойна, и анализ текущих тенденций показывает, что Биткойн, вероятно, упадет еще больше в ближайшем будущем, если не внезапно рухнет.

Поскольку криптовалютные транзакции общедоступны в блокчейне, аналитики отслеживают, по какому курсу диджитал-валюту приобретают мажоритарные держатели, которых принято называть "китами". Им интересны те из них, на чьих кошельках лежат от 10 до 100 BTC. В Coindesk уверены, что "киты" активизируются, если курс будет колебаться в пределах от $25 тыс. до $28 тыс. На момент написания новости он составляет чуть более $38 тыс.

Объявления Федеральной резервной системы касательно решения повысить процентные ставки могут дать толчок к падению курса самой популярной криптовалюты, резюмирует медиа.

Ранее мы сообщали о том, что в Узбекистане майнинг признали законной деятельностью, однако фирмы, занимающиеся добычей криптовалют, должны следовать определенным условиям, поставленным государством.