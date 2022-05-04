Курс біткоїна може обвалитися до $28 тисяч: експерти розкрили причини

Федеральна резервна система США може обрушити вартість найпопулярнішої криптовалюти у світі.

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Вартість біткоїна може впасти, якщо Федеральна резервна система США оголосить про своє рішення підняти відсоткову ставку. Згідно з повідомленням Forbes, BTC може впасти до 28 тисяч доларів.

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Криптовалюти завжди були волатильними активами: їх варто тримати, але не варто використовувати як платіжний засіб; їхній курс міг раптово обвалитися або, навпаки, різко злетіти після твіту Ілона Маска. Експерти вважають, що в травні біткоїн чекає чергове падіння, яке, швидше за все, буде пов'язане з посиленням грошово-кредитної політики Центрального банку США для стримування інфляції. Видання Forbes повідомляє, що Федеральна резервна система може збільшити відсоткові ставки на 50 базисних пунктів — найбільший показник за останні 22 роки. Таке історичне зростання ставки неминуче призведе до скорочення різних активів, і біткоїн, й інші криптовалюти не стануть винятком.

Згідно зі звітом Coindesk, багаторічний аналіз стрибків курсу біткоїна показав, що на цифровий актив впливають тренди, що й на інші "традиційні" активи, а також інфляція та грошово-кредитна політика центробанків, повідомляє ЗМІ.

Експерти з Arcane Research побудували графік кореляції цін на біткоїни, акції техно-компаній та золота. Крайні значення шкали дорівнювали 1, що означає повну синхронізацію, і -1, що означає ціновий розсинхрон. Учені зробили висновок, що на курс біткоїна впливали макроекономічні показники.

[ + – ] Аналіз зростання і падіння цін на акції. біткоїн і золото

Зрештою експерти дійшли думки, що якщо Федеральна резервна система продовжить посилювати грошово-кредитну політику, BTC теж "дістанеться".

Технічний аналіз цінових графіків також є ще одним джерелом прогнозування спрямування руху криптовалюти. Експерти повідомили Coindesk, що інвестори якийсь час були налаштовані по-ведмежому щодо біткоїна, й аналіз поточних тенденцій показує, що біткоїн, ймовірно, впаде ще більше в найближчому майбутньому, якщо не раптово впаде.

Оскільки криптовалютні транзакції загальнодоступні в блокчейні, аналітики відстежують, за яким курсом діджитал-валюту купують мажоритарні власники, яких заведено називати "китами". Їм цікаві ті з них, на гаманцях яких лежать від 10 до 100 BTC. У Coindesk впевнені, що "кити" активізуються, якщо курс коливатиметься в межах від $25 тис. до $28 тис. На момент написання новини він становить трохи більше ніж $38 тис.

Оголошення Федеральної резервної системи щодо рішення підвищити відсоткові ставки можуть дати поштовх до падіння курсу найпопулярнішої криптовалюти, резюмує медіа.

Раніше ми повідомляли про те, що в Узбекистані майнінг визнали законною діяльністю, проте фірми, які займаються видобутком криптовалют, повинні дотримуватися певних умов, які держава поставила.