Узбекистан легалізував майнінг криптовалют на сонячній енергії

Підприємства, які обладнають "ферми" сонячними батареями, звільнять від податку на прибуток всіх криптовалютних операцій.

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Узбекистан дозволить компаніям добувати криптовалюти з використанням сонячної енергії. Президент країни підписав відповідний указ цього тижня. Про це повідомляє Reuters.com.

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Уряд країни хоче зобов'язати майнерів обладнати свої "ферми" сонячними батареями, проте, крім зобов'язань, пропонує і "плюшки" як звільнення всіх криптовалютних операцій від податку на прибуток для вітчизняних та іноземних компаній.

Як альтернатива майнінгові компанії можуть під'єднуватися й до електромереж, якщо платитимуть за електроенергію вдвічі більше за звичайний тариф, повідомляє ЗМІ. Крім того, згідно з указом, у періоди пікового споживання з них стягуватимуть додаткові збори.

У документі йдеться, що для видобутку не потрібна ліцензія, але компанію має зареєструвати Національна агенція перспективних проєктів (відомство створено нещодавно).

Деякі криптовалюти, зокрема біткоїн, добувають за допомогою процесу Proof-of-work (PoW, доказ виконання роботи), який вимагає багато електроенергії та обчислювальних потужностей.

Узбекистан легалізував торгівлю криптовалютою у 2018 році та запустив власну криптобіржу, а також низку проєктів у сфері "зеленої" енергетики — сонячні та вітряні електростанції.

Сусідній Казахстан, який став другим за величиною центром видобутку біткоїнів у світі після США минулого року, вжив жорстких заходів щодо майнінгу цифрових валют після того, як такі операції призвели до перевантаження енергосистеми, що складається здебільшого з далеко не нових вугільних електростанцій, які потребують модернізацій, пише медіа.

Раніше ми повідомляли про те, що інженер-аматор створив систему для майнінгу, яка одночасно обігріває його трейлер.