Узбекистан легализовал майнинг криптовалют на солнечной энергии

Компании, которые оборудуют "фермы" солнечными батареями, освободят от налога на прибыль всех криптовалютных операций.

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Узбекистан разрешит компаниям добывать криптовалюты с использованием солнечной энергии. Президент страны подписал соответствующий указ на этой неделе. Об этом сообщает reuters.com.

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Правительство страны хочет обязать майнеров оборудовать свои "фермы" солнечными батареями, однако, кроме обязательств предлагает и "плюшки" в виде освобождения всех криптовалютных операций от налога на прибыль для отечественных и иностранных компаний.

В качестве альтернативы майнинговые компании могут подключаться и к электросетям, если будут платить за электроэнергию вдвое больше обычного тарифа, сообщает СМИ. Кроме того, согласно указу, в периоды пикового потребления с них будут взиматься дополнительные сборы.

В документе говорится, что для добычи не требуется лицензия, но компания должна быть зарегистрирована Национальным агентством перспективных проектов (ведомство создано недавно).

Некоторые криптовалюты, в том числе биткойн, добываются с помощью процесса Proof-of-work (PoW, доказательство выполнения работы), который требует много электроэнергии и вычислительны мощностей.

Узбекистан легализовал торговлю криптовалютой в 2018 году и запустил собственную криптобиржу, а также ряд проектов в сфере "зеленой" энергетики — солнечные и ветряные электростанции.

Соседний Казахстан, который стал вторым по величине центром добычи биткойнов в мире после США в прошлом году, принял жесткие меры касательно майнинга цифровых валют после того, как такие операции привели к перегрузке энергосистемы, состоящей, по большей части, из уже далеко не новых и требующих модернизации угольных электростанций, пишет медиа.

Ранее мы сообщали о том, что инженер-любитель создал систему для майнинга, которая одновременно отапливает его трейлер.