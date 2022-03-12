Майнинг вместо газа: инженер собрал систему, которая вдвое сократила расходы на отопление

Добытая криптовалюта пока не покрывает всю стоимость топлива, однако позволяет значительно экономить расход в холодную погоду.

Путешественник Майкл Шмидт построил систему обогрева трейлера за счет майнинга биткоина и в два раза увеличил окупаемость процесса. Об этом пишет портал Crypto News.

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Майкл Шмидт любит путешествовать в холодных районах Северной Америки с трейлером Airstream, и ему приходится тратить много денег на отопление газом. После нескольких поломок пропанового блока отопления мужчину озарило, и он решил использовать майнинговую установку Bitmain Antminer s9 для нагревания воздуха. По его словам, майнер и комнатный обогреватель по сути делают одно и то же — превращают электричество в тепло.

[ + – ] Трейлер Майкла Шмидта

Майкл установил оборудование снаружи трейлера и поместил его в пластиковую коробку, которую соединил шлангом с воздухосборником. По словам изобретателя, внутри установка перегревала бы воздушный поток. Перед тем, как заставить систему исправно отапливать помещение, энтузиаст получил несколько легких ожогов, устроил короткое замыкание и один раз устроил трейлере парилку с температурой около 32 градусов по Цельсию.

Такой подход позволил Майклу Шмидту сократить расход пропана: Antminer s9 нагревает воздух, а аккумуляторы заряжаются электричеством от солнечных батарей и на кемпингах. Сейчас он экономит около 50% затрат на газ, что составляет около $2,7 в день, при этом добывает около 0,00006259 BTC ($2,5 по курсу на 12 марта).

[ + – ] Установка Майкла Шмидта, подсоединенная к трейлеру

"У нас довольно маленький воздушный поток (всего 22 фута), более крупные трейлеры имеют гораздо более мощные газовые системы обогрева и требуют гораздо больше платить за пропан (конечно, они также могут использовать больше S9)", — отметил Майкл Шмидт.

Криптоэнтузиаст добыл первые несколько биткоинов в 2013 году, после чего купил еще немного на бирже MtGox, которая вскоре была взломана. Потеряв свои накопления, мужчина временно бросил майнинг, однако в 2020 году снова вернулся в индустрию, отдав предпочтение криптовалюте перед обычными деньгами.

[ + – ] Установка Майкла Шмидта, подсоединенная к трейлеру

"Из-за бесконечного печатания денег я пришел к выводу, что совершенно не согласен с фиатными деньгами и считаю, что биткойн должен быть глобальной резервной валютой и средством сбережения", — отметил Майкл Шмидт.

Ранее два жителя США заработали $4 млн на майнинге биткойнов при помощи нефтяного газа. Они научились превращать ненужные смеси газообразных углеводородов в электричество, питающее ферму для добычи криптовалюты.

Недавно врачи рассказали, как и почему криптовалюта вредит людям. Майнинг и торговля токенами вызывает настоящую зависимость, которая проявляется в виде бессонницы, тревожности, стрессе и неправильном восприятии мира.